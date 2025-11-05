يتناول ثورة 1936.. "فلسطين 36" يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان طوكيو السينمائي

فاز فيلم "فلسطين 36" (Palestine 36) للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر بالجائزة الكبرى "طوكيو غراند بري" في ختام الدورة الـ38 من مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، ليصبح بذلك أول فيلم فلسطيني يحصد هذه الجائزة في تاريخ المهرجان.

الفيلم، وهو دراما تاريخية تمثل فلسطين في سباق الأوسكار لفئة أفضل فيلم دولي لعام 2025، يتناول ثورة الفلسطينيين عام 1936 ضد الحكم الاستعماري البريطاني والمستوطنين اليهود، ويروي أحداثها من منظور إنساني يعكس بدايات الوعي الوطني الفلسطيني. ترافق الجائزة مكافأة مالية قدرها 3 ملايين ين ياباني (نحو 19 ألفا و545 دولارا).

تدور حبكة "فلسطين 36" حول عدة شخصيات تتقاطع حياتها: يوسف، الشاب القادم من قرية فلسطينية، ينتقل للعمل في القدس ويجد نفسه وسط اضطرابات سياسية واجتماعية متسارعة، في المقابل، شخصيات مثل الصحفية خلود والعمال في الميناء يواجهون ضغطا متزايدا من البريطانيين والمستعمرين اليهود الداخلين.

ولا يتوقف الفيلم عند الأحداث التاريخية فقط، بل يسعى إلى ربط الماضي بالحاضر، مبيّنا كيف شكلت تلك الفترة البذور الأولى للصراع المستمر.

أخرجت الفيلم آن ماري جاسر التي كتبت السيناريو أيضا، ويضمّ الفيلم مجموعة من أبرز الممثلين العرب والعالميين، من بينهم هيام عباس، وياسمين المصري، وصالح بكري، إلى جانب النجمين العالميين جيريمي آيرونز وليام كانينغهام.

كلمة جاسر وتكريم خاص

جاسر قالت في كلمة عبر بث مباشر بعد إعلان النتيجة "هذه الجائزة شرف عظيم جدا، وتعني كل شيء لفريقي ولي ولجميع من عملوا بجد على هذا الفيلم وكافحوا لإخراجه إلى النور. مشاركته والحصول على هذا التكريم أمر جميل جدا".

وقدّمت الجائزة حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، التي أشادت في كلمتها بقدرة السينما على تجاوز الحدود، "بإمكان السينما تجاوز حواجز اللغة والثقافة، فهي شكل فني قوي للغاية يمتلك القدرة على ربط قلوب الناس. للأسف، تحدث انقسامات في جميع أنحاء العالم، كما تعصف الكوارث الطبيعية بنا. لكن للسينما قدرة مذهلة على شفاء قلوب البشر.

جوائز مهرجان طوكيو السينمائي

وأُعلنت الجوائز اليوم الأربعاء، وجاءت على النحو التالي:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "نحن ثمار الغابة" للمخرج الكمبودي ريثي بان، وهو وثائقي عن شعب بونونغ الأصلي في كمبوديا ومعاناته للحفاظ على تراثه في مواجهة الحداثة. وقيمة الجائزة 500 ألف ين (نحو 3300 دولار).

