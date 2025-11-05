"العملاق" يفتتح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تفاصيل دورته الخامسة، المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد (الثلاثاء) كُشف خلاله عن فيلم الافتتاح، إلى جانب قائمة الأفلام العربية المشاركة، وعدد من الأعمال العالمية التي ستُعرض ضمن برامج ومسابقات المهرجان المتنوعة.

"العملاق" في الافتتاح

يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دورته الخامسة بفيلم "العملاق" (The Giant) للمخرج البريطاني الهندي روان أثالي، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يروي الفيلم السيرة الذاتية لبطل الملاكمة البريطاني من أصل يمني الأمير نسيم "ناز" حامد، متتبعًا رحلته منذ الطفولة حتى بلوغ ذروة مجده الرياضي، مع تسليط الضوء على العنصرية التي واجهها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بسبب انتمائه الديني، وكيف تمكن رغم ذلك من أن يصبح أيقونة عالمية في رياضة الملاكمة. ويجسد شخصية نسيم الممثل المصري البريطاني أمير المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية، أن اختيار الفيلم لافتتاح الدورة الجديدة يعكس دعم المهرجان للمواهب الإقليمية التي حققت حضورًا عالميًا، ويمثل في الوقت ذاته احتفاءً بالهوية الثقافية التي تنقلها السينما إلى العالم.

روائع عربية وعرض خاص لـ"صوت هند رجب"

تتضمن فعاليات الدورة الخامسة عرضًا خاصًا للفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، بعد فوزه بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، واختياره لتمثيل تونس في سباق جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي.

ويعرض الفيلم قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، في معالجة إنسانية مؤثرة تسلّط الضوء على مأساة الطفولة وسط أهوال الحرب، مقدّمًا رؤية فنية تمزج بين الواقعية والمشاعر العميقة.

إعلان

كما يشارك -ضمن برنامج "روائع عربية"- فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، والذي يمثل فلسطين في سباق الأوسكار.

ويستعيد "فلسطين 36" واحدة من أكثر الفترات حساسية في التاريخ الفلسطيني، من خلال معالجة درامية توثّق ثورة عام 1936 وما رافقها من تداعيات سياسية وإنسانية عميقة. ويُبرز الفيلم الدور الذي لعبته القوى الاستعمارية، وعلى رأسها بريطانيا، في إعادة تشكيل المنطقة، وكيف مهّد ذلك الطريق أمام الاحتلال الصهيوني وقمع المقاومة، ليقدّم رؤية سينمائية تُعيد قراءة التاريخ في ضوء الذاكرة الوطنية الفلسطينية.

وضمن برنامج "روائع عربية" يعرض المهرجان "المجهولة" للمخرجة هيفاء المنصور، متناولا قضايا المرأة والعنف الاجتماعي من خلال قصة امرأة مطلقة تعود إلى بلدتها الصغيرة وتعمل في مركز للشرطة، حيث تواجه واقعًا قاسيًا يختبر قوتها واستقلالها في مجتمع محافظ.

كما تشهد الدورة الخامسة مشاركة عدد من الأفلام السعودية، من بينها "مسألة حياة أو موت" من إخراج أنس باطهف، و"رهين" للمخرج أمين الأخنش، إلى جانب الفيلم المصري "جوازة ولا جنازة" للمخرجة أميرة دياب.

وفي هذا السياق، قال أنطوان خليفة، مدير برنامج السينما العربية والكلاسيكية في المهرجان، إن البرنامج يقدم هذا العام 3 أفلام سعودية إلى جانب مجموعة من الأعمال من مختلف الدول العربية، مؤكدًا أن التنوع والغنى الذي تشهده برمجة المهرجان يعكسان الحيوية المتزايدة للسينما العربية المعاصرة.

روائع عالمية

أما قسم "روائع عالمية" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فيضم باقة من أبرز الأفلام الدولية التي تجمع بين الإبداع البصري والتنوع الثقافي.

ومن بينها الفيلم الوثائقي "فاروكيتو.. سلالة الفلامنكو" (Farruquito, a Flamenco Dynasty) الذي يتتبع مسيرة أحد أبرز راقصي الفلامنكو في جيله، مقدّمًا قراءة فنية في تاريخ هذا الفن الإسباني العريق وعلاقته بالإرث العائلي والموسيقى الشعبية الأندلسية.

كما يُعرض فيلم "كوتور" (Couture) للمخرجة أليس وينكور، وتشارك في بطولته أنجلينا جولي. وتدور الأحداث خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث تتقاطع حكايات 4 نساء (عارضة من جنوب السودان، خياطة، فنانة مكياج، مخرجة أميركية) في سرد بصري يكشف الجانب الإنساني لعالم الموضة، قبل أن تتلقى المخرجة خبرًا صادمًا بإصابتها بسرطان الثدي.

ويُعرض كذلك "محارب الصحراء" (Desert Warrior) للمخرج البريطاني روبرت ويات، وهو عمل ملحمي تدور أحداثه في الجزيرة العربية خلال القرن السابع. ويروي قصة الأميرة هند التي ترفض أن تكون محظية للإمبراطور الساساني كسرى، فتهرب مع والدها الملك النعمان عبر الصحراء هربًا من جيوش العدو. ومع تصاعد الأحداث، تضطر القبائل للتحالف في معركة ذي قار دفاعًا عن الأرض والكرامة.

ويقدّم المخرج الفرنسي أوليفييه أساياس فيلمه الجديد "ساحر الكرملين" (The Wizard of the Kremlin) وهو دراما سياسية ممزوجة بالكوميديا السوداء، وتعود أحداثها إلى نهاية الحقبة السوفياتية وبداية صعود روسيا الحديثة، مستعرضة تحولات السلطة والخيارات الأخلاقية في عالم السياسة والإعلام.

ترميم أفلام أم كلثوم

يقدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي -ضمن قسم السينما الكلاسيكية- مبادرة لترميم عدد من الأفلام النادرة باستخدام أحدث التقنيات، لإعادة عرضها على الشاشة الكبيرة.

إعلان

ويشمل البرنامج فيلمين لأم كلثوم من إخراج أحمد بدرخان هما "نشيد الأمل" (1937) و"عايدة" (1942) في تجربة تعيد تقديم تراث هذه المغنية للأجيال الجديدة بصورة مرئية وصوتية محسنة.

كما يشمل القسم ترميم مجموعة من الأعمال العالمية، من أبرزها الفيلم الهندي "أمراو جان" للمخرج مظفر علي، أحد كلاسيكيات السينما الهندية، إلى جانب عدد آخر من الأفلام العالمية.