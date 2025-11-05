توقيف مغني راب شهير على خلفية وفاة مؤثرة تايوانية في فندق بكوالالمبور

احتجزت السلطات مغني الراب والمخرج السينمائي الماليزي من العرقية الصينية "ويي مينغ تشي" اليوم الأربعاء، لمساعدة الشرطة في تحقيقها في مقتل المؤثرة التايوانية "هسيه يو-هسين".

وقال "جوشوا تاي" محامي المغني الشهير باسم "ناموي"، إنه سلم نفسه للشرطة في وقت مبكر من اليوم، وسوف يحتجز على ذمة القضية لـ6 أيام.

وقالت الشرطة أمس الثلاثاء، إنها كانت تبحث عن "ويي" بعدما أعادت تصنيف وفاة المؤثرة "هسيه" على أنها قتل عقب اكتشاف أدلة جديدة غير محددة.

وعثر على "هسيه" البالغة من العمر 31 عاما التي كان لديها أكثر من مليون متابع على تطبيق إنستغرام، متوفاة في حوض استحمام بأحد الفنادق في كوالالمبور في 22 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، قالت الشرطة إن "ويي" كان آخر شخص شوهد معها قبل وفاتها.

واحتجز "ويي" لفترة وجيزة حينها وجرى اتهامه بشكل منفصل بحيازة المخدرات وتعاطيها، وهي المزاعم التي نفاها.

وقالت الشرطة إن "هسيه" وصلت ماليزيا في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان من المقرر أن تقيم لـ4 أيام. وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة تنتظر تقارير الطب الشرعي والسموم قبل إصدار السبب الرسمي لوفاتها.

وقال "ويي" إنه حزين للغاية على وفاة "هسيه" ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات. وفي منشور عبر تطبيق إنستغرام بعد تسليم نفسه، تعهد بالتعاون مع التحقيق لتقديم أجوبة للرأي العام وأسرة "هسيه".