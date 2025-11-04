مصر: نقيب الممثلين ينفي فتح تحقيق مع عباس أبو الحسن بعد تصريحاته حول الإنجاب

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، ما تردد حول تحويل الفنان عباس أبو الحسن إلى التحقيق داخل النقابة، على خلفية منشور دعا فيه إلى العزوف عن الإنجاب.

وأوضح زكي، في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت"، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن النقابة لم تتخذ أي إجراء بحق أبو الحسن، ولم تتدخل في حذف المنشور أو في ما يعبّر عنه من آراء شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت تصريحات الفنان عباس أبو الحسن، البالغ من العمر 61 عاما، جدلا واسعا بعد أن وصف الإنجاب في الوقت الحالي بأنه "الخطيئة الكبرى".

وقال أبو الحسن في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن من ينجب طفلا بإرادته يعد شخصا شديد الأنانية لا يحب إلا نفسه، لأنه ـحسب تعبيرهـ "يلقي بهذا الطفل إلى الشقاء"، متسائلا "بأي حياة ستعده؟ وأي عالم هذا الذي تتركه وترحل؟".

وأضاف أن أعظم هدية يمكن أن نقدمها لأطفالنا هي أن نغلق أمامهم أبواب العبور إلى هذا الكوكب، مشيرا إلى أن "الحب الحقيقي منزه عن أي غرض شخصي، وبهذا نقيهم من عذابات هذا العالم البائس".

وقد لاقى المنشور ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أن ما قاله يندرج ضمن حرية الرأي، بينما انتقده آخرون مؤكدين أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كما ورد في القرآن الكريم.

وسرعان ما قام أبو الحسن بحذف المنشور من حسابه دون أن يعلق على الجدل الذي أثاره.

وذكرت بعض الصحف المحلية أن المحامي أيمن محفوظ تقدم بإنذار رسمي إلى نقابة المهن التمثيلية، طالب فيه بشطب عضوية الفنان عباس أبو الحسن وإحالته إلى التحقيق، معتبرا أن تصريحاته تتعارض مع القيم المجتمعية والأخلاقية، وتخالف ما نص عليه القانون بشأن احترام الثوابت العامة في المجتمع.

واشتهر عباس أبو الحسن بتجسيد شخصية الجزار زعيم العصابة في فيلم "مافيا" عام 2002، وهي الشخصية التي قدمته بقوة إلى الجمهور، كما عرف بجملته الشهيرة في الفيلم "أمركم عجيب أيها المصريون، تؤمنون بأشياء غريبة".

إعلان

وشارك في عدة أعمال لافتة منها "منورة بأهلها" مع المخرج يسري نصر الله، و"بيمبو" مع عمرو سلامة، و"أبو عمر المصري" مع أحمد خالد موسى، إلى جانب ظهوره في فيلم "الكنز 2: الحب والمصير" للمخرج شريف عرفة.

واتجه إلى التأليف وكتابة السيناريو إلى جانب التمثيل، ومن أبرز أعماله كمؤلف فيلم "إبراهيم الأبيض" عام 2009، وفي الدراما التلفزيونية قام بتأليف مسلسل "آسيا" من بطولة منى زكي وإخراج محمد بكير.