جدل بعد بث أغنية أم كلثوم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية

أصدرت إذاعة القرآن الكريم في مصر بيانا أكدت فيه أن بث مقطع من أغنية "إنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم عبر أثيرها كان خطأ تقنيا غير مقصود، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الموقف فورا، وبدء التحقيق في أسبابه لضمان عدم تكراره مستقبلا.

وقالت الإذاعة، في بيان مقتضب، إنها تحترم رسالتها الدينية السامية وتُقدّر جمهورها، موجّهة الشكر للمستمعين الذين لاحظوا الخطأ وساهموا في التنويه عنه.

وجاءت الواقعة عندما فوجئ مستمعو الإذاعة بسماع مقطع قصير من أغنية "إنت عمري" خلال البث المباشر، وذلك أثناء الانتقال بين فقرتي تلاوة القرآن الكريم والتفسير، في حادثة نادرة وغير معتادة، واستمر المقطع نحو 30 ثانية تقريبا، قبل أن يتمكن فريق الإخراج من إيقافه وإعادة البث إلى التلاوة الأصلية بصوت أحد القرّاء المعروفين.

وأثار الحادث تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر ما حدث خطأ تقنيا واردا في أي نظام بث رقمي، ومن رأى فيه واقعة غير مألوفة بالنسبة لإذاعة ارتبط اسمها لعقود طويلة بالانضباط والدقة في الأداء والبث.

من جانبه، أوضح إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، أن ما حدث كان نتيجة تداخل في ترددات الإرسال أدى إلى بث مقطع من أغنية "إنت عمري" بالخطأ، مؤكدا أن العمل داخل الأستوديوهات كان يسير بشكل طبيعي دون أي خلل من جانب العاملين.

وأشار دويدار إلى أنه تم إخطار رئيس قطاع الهندسة الإذاعية فور وقوع الحادث لمعالجة الموقف، كما تم إعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة لرفعها إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ مستقبلا.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن السبب المحتمل يعود إلى خلل في ترتيب الملفات داخل الأرشيف الصوتي أو ضغط مفاجئ على النظام التقني أدى إلى تشغيل ملف غير مخصص للفقرة الدينية. كما تبيّن أن فريق التحكم كان يجري تحديثات على بعض المواد الصوتية قبل بدء الفقرة، ما تسبب في حدوث خلط غير مقصود أثناء البث.

وتعتمد إذاعة القرآن الكريم على نظام بث رقمي متصل بأرشيف صوتي ضخم يضم تسجيلات دينية وتراثية وموسيقية تمتد لعقود طويلة من تاريخ الإذاعة المصرية، وهو ما يجعل عملية إدارة المحتوى التقنية بالغة الدقة والحساسية.