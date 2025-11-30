حريق في ديكور مسلسل "الكينج" المصري وأبطال العمل يطمئنون الجمهور

اندلع حريق كبير، مساء الجمعة، داخل الديكور الرئيسي لمسلسل "الكينج" في أستوديو مصر بمنطقة الهرم، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من ديكور "الحارة" الخشبي، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران سريعا ومنع امتدادها إلى باقي مواقع التصوير.

وعلّقت المخرجة شيرين عادل، عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. حريق كبير دمر الديكور الرئيسي لمسلسل الكينج بأستوديو مصر، الحمد لله لا توجد خسائر بشرية. دعواتكم لنا ولكل فريق العمل".

ونفت المخرجة ما تردد عن تأجيل عرضه، مؤكدة أن "الكينج" سيعرض في رمضان 2026.

وحرصت الفنانة حنان مطاوع على طمأنة الجمهور، ونشرت صورة لها مع محمد إمام من كواليس التصوير، وعلّقت قائلة: "الحمد لله على كل شيء، وكل الشكر والتقدير للفريق الكبير على التعب والمجهود المبذول.. والشكر أيضا للمنتج محمد السيد وفريق الإنتاج على التضحية للحفاظ على أقل الخسائر".

وأضافت: "دعواتكم للجميع.. وقدر الله وما شاء فعل. انتظرونا في رمضان إن شاء الله".

من جانبه، نشر محمد إمام، بطل المسلسل، عبر إنستغرام قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، حريق كبير في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج في أستوديو مصر. إنتاج ضخم ومجهود كبير من كل العاملين، لكن الحمد لله فوق كل ده إن الإصابات كانت خفيفة وكل فريق العمل بخير". ووجّه الشكر لوزارة الداخلية والدفاع المدني على سرعة الاستجابة.

استئناف التصوير والسبب غير معروف

أكد المؤلف محمد صلاح العزب أن فريق العمل سيستأنف التصوير غدا الأحد، مشيرًا إلى أن سبب الحريق ما زال غير معروف. وأوضح أن الاستعدادات جارية لإعادة بناء الديكور المتضرر دون تعطيل لجدول التصوير.

وفي السياق، قام وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بزيارة موقع الحريق، حيث شدد على أهمية مراجعة اشتراطات السلامة داخل مواقع التصوير كافة، والتأكد من التزام الشركات المنتجة بإجراءات الحماية المدنية. وأكد الوزير سلامة المنشآت التاريخية داخل أستوديو مصر.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل "الكينج" كل من محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، ميرنا جميل، عماد رشاد، فيما ينتظر الإعلان عن باقي الأبطال قريبا.

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه حول زعيم مافيا عالمي تتبدل حياته بعد سلسلة أزمات متلاحقة.

ويعد المسلسل التعاون الثاني بين شيرين عادل ومحمد إمام بعد نجاحهما في مسلسل "هوجان"، بينما كان آخر أعمال إمام الرمضانية "كوبرا" عام 2024.