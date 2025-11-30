فن|نجوم ومشاهير|المملكة المتحدة

حاز جائزة الأوسكار عن "شكسبير عاشقا".. الملك تشارلز ينعى الكاتب المسرحي البريطاني توم ستوبارد

NEW YORK, NY - JUNE 11: Tom Stoppard attends 76th Annual Tony Awards - Media Room on June 11, 2023 at Radio Hotel in New York, New York. (Photo by Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images)
الكاتب المسرحي البريطاني الشهير توم ستوبارد حاز جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم "شكسبير عاشقا" إنتاج 1998 (غيتي)
توفي الكاتب المسرحي البريطاني الشهير توم ستوبارد، الحائز جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم "شكسبير عاشقا" (Shakespeare in Love) إنتاج 1998، عن عمر ناهز 88 عاما، حسب ما أعلنته وكالة "يونايتد إيجنتس"، التي أكدت أنه توفي "بسلام في منزله في دورست، محاطا بعائلته".

ستوبارد، الذي وُلد في تشيكوسلوفاكيا عام 1937 ثم فرّ مع عائلته من الاحتلال النازي إلى بريطانيا، بدأ مسيرته المهنية صحفيا قبل أن ينتقل إلى عالم الكتابة المسرحية، حيث ترك بصمة واضحة على مدى أكثر من 6 عقود في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما.

اشتهر ستوبارد بمسرحية "روزنكرانتز وجيلدنستيرن ماتا" (Rosencrantz & Guildenstern Are Dead)، وهي كوميديا عبثية أعادت تخييل شخصيتين ثانويتين من "هاملت" لشكسبير. وعُرف بقدرته الفريدة على المزج بين الفكر الفلسفي والفكاهة الذكية، وهو ما ميّز أعماله التي نالت إشادة واسعة، منها "أركاديا" (Arcadia)، و"ذا كوست أوف يوتوبيا" (The Coast of Utopia).

وحاز ستوبارد خلال مسيرته عددا من الجوائز المرموقة، أبرزها جائزة الأوسكار، ولقب فارس من الملكة إليزابيث الثانية عام 1997 تقديرا لإسهاماته في الأدب.

عقب إعلان الوفاة، أعرب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا عن "حزن بالغ" لرحيل من وصفوه بأنه "صديق عزيز أظهر عبقريته بكل تواضع"، مضيفين في بيان صادر عن قصر باكنغهام: "كان قلمه قادرا على تناول أي موضوع، وقد فعل ذلك بالفعل ليُلهم ويؤثر في جمهوره".

من جانبه، كتب مغني الروك البريطاني ميك جاغر -عبر منصة إكس- أن "توم ستوبارد كان كاتبي المسرحي المفضل. يترك لنا إرثا غنيا من الأعمال الفكرية والممتعة. سأفتقده دائما".

وأشادت وكالة "يونايتد إيجنتس" بصفات ستوبارد الإنسانية، وقالت في بيانها: "سيُذكر لأعماله المبدعة، ولذكائه، وعفويته، وسخائه، وحبه العميق للغة الإنجليزية. لقد كان شرفا أن نعمل معه ونتعرف عليه".

المصدر: الفرنسية + وكالة الأنباء الألمانية

