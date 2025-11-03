مخرج حفل افتتاح المتحف المصري يرد على الانتقادات: النجاح هو الأهم

بعد الجدل الذي أثارته الانتقادات الموجهة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، خرج المخرج مازن المتجول عن صمته ليؤكد أن ما حدث أمر طبيعي في أي عمل فني ضخم، مشددا على أن الأهم هو النجاح الذي حققه الحدث وما حمله من رسالة ثقافية تليق بمكانة مصر أمام العالم.

وقال المتجول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار "دائمًا بحب أبص على نص الكوب المليان، ووارد يكون فيه حاجات بسيطة سواء تقنية أو تنظيمية في عمل كبير زي ده، لكن رأيي أننا نتجاوزها ونبص على الحدث الضخم، وبحترم وجهة نظر أي حد".

وحول ما أُثير بشأن إدخال تعديلات على بعض اللقطات في النسخة المسجّلة من الحفل، أوضح المخرج أن الأمر يقتصر على "بعض التفاصيل البسيطة" موضحًا أن ذلك طبيعي في الفعاليات التي تُبث مباشرة على الهواء، وقال "من الطبيعي أن تتم مراجعة بعض الأجزاء بعد البث، خاصة أن الحفل كان على الهواء مباشرة، وفي النهاية هو حدث ثقافي لا يُقارن بأي فعالية أخرى".

وفي ما يتعلق بالمقارنة التي أجراها الجمهور بين حفل المتحف الكبير وموكب المومياوات الملكية، شدّد المتجول على أن لكل منهما طابعه الخاص، موضحًا "لكل حدث رؤيته الفنية وأسلوبه المختلف. فموكب المومياوات كان يعتمد على المسرح والأوركسترا الحيّة، بينما حفل المتحف الكبير قدّم تجربة بصرية وثقافية من نوع مختلف تمامًا".

وأكد المخرج المصري أن الحفل كان ثمرة عمل جماعي متكامل، موجّها الشكر إلى محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي وصفه بأنه "المايسترو الحقيقي" والمشرف العام على الحدث، مضيفا "كان هدفنا تقديم احتفالية ثقافية مبهرة تُسعد الجمهور، وتُبرز تاريخ مصر وآثارها بأسلوب فني يليق بعظمة حضارتها".

وشدد على أن حفل افتتاح المتحف الكبير كان ثمرة جهود جماعية ضخمة، وأضاف "الهدف من الحفل كان تقديم حدث ثقافي مميز يسعد الناس ويعرض تاريخنا وآثارنا بشكل فني مبدع للعالم".

من المتجول؟

يُعد المتجول أحد الأسماء البارزة في مجال الإخراج والتصوير في مصر. وبدأ مسيرته المهنية عقب تخرجه في المعهد العالي للسينما عام 2004، ولفت الانتباه في وقت مبكر بصفته أصغر مدير تصوير في البلاد عند مشاركته في فيلم "الحاسة السابعة".

وشارك في عدد من الأفلام المصرية المعروفة، من بينها "الوتر"، "تيتة رهيبة"، "كابتن هيما"، سلسلة "ولاد رزق" بأجزائها الثلاثة، والتي حصل عنها على جائزة أفضل تصوير سينمائي، إلى جانب "الخلية" الذي يُعد من أبرز أفلام "الأكشن" في السينما المصرية.

وعام 2021، تولى المتجول إخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية الذي نال إشادة واسعة محليا ودوليا، مما عزز مكانته كأحد الأسماء البارزة في الإخراج البصري والفني بمصر.