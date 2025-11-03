"ريغريتنغ يو" يتصدّر شباك التذاكر وسط إيرادات ضعيفة في سينما أميركا الشمالية

تصدّر فيلم الدراما الرومانسية "ريغريتنغ يو" (Regretting You) من إنتاج شركة "باراماونت" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الهالوين، التي وُصفت بأنها من أضعف عطلات الموسم السينمائي هذا العام من حيث الإيرادات.

الفيلم، وهو أحدث اقتباس لرواية للكاتبة الأميركية كولين هوفر، أخرجه جوش بون، ويتناول قصة أمّ (أليسون ويليامز) وابنتها المراهقة (ماكينا غريس) تحاولان تجاوز مأساة عائلية بينما تواجهان مصاعب الحياة والحب والعلاقات المتوترة بين الأجيال.

وحقق الفيلم في أسبوعه الثاني 8.1 ملايين دولار، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، متقدما بفارق ضئيل على فيلم الرعب "بلاك فون 2" (The Black Phone 2) من إنتاج "يونيفرسال"، الذي جمع 8 ملايين دولار.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الياباني "تشينسو مان: ذي موفي-ريزي أرك" (Chainsaw Man: The Movie-Reze Arc) إلى المركز الثالث محققا 6 ملايين دولار، بعد أن تصدّر الأسبوع الماضي بإيرادات تجاوزت 17 مليون دولار.

أما في المركز الرابع، فجاء فيلم المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس بعنوان "بوغونيا" (Bagonia)، في أحدث تعاون له مع الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار إيما ستون، محققا 4.8 ملايين دولار.

ويجمع الفيلم بين الطابع السريالي والدراما السوداء التي تميز أعمال لانثيموس مثل "ذا فايفرِت" (The Favourite) و"بوور ثينغز" (Poor Things)، ويستكشف ثنائية الجمال والقبح في المجتمع المعاصر.

واحتلّ فيلم الخيال الكلاسيكي "باك تو ذي فيوتشر" (Back to the Future) المركز الخامس، بعدما أعيد طرحه في صالات السينما لمناسبة الذكرى الأربعين لعرضه الأول عام 1985، مما جذب أعدادا كبيرة من عشاق السلسلة الذين أرادوا مشاهدة مغامرات "مارتي ماكفلاي" و"دوك براون" على الشاشة الكبيرة من جديد.

ووفق شركة "إكزبيتر ريليشنز"، بلغت الإيرادات الإجمالية للأفلام الـ12 الأولى في شباك التذاكر الأميركي 44.8 مليون دولار فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، أي بانخفاض نحو 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار حالة الركود النسبي في دور السينما الأميركية خلال موسم ما بعد الصيف.

وقال المحلل السينمائي ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" إن "الأرقام تؤكد أن السوق الأميركية لا تزال في مرحلة تعافٍ من التراجع بعد الإضرابات والتأجيلات الطويلة التي أثّرت على جدول الإصدارات". وأضاف أن "شركات الإنتاج تعتمد حاليا على الأفلام الرومانسية والرعب والأنمي لملء الفراغ حتى بداية موسم الأعياد".

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: