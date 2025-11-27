توجيهات لدراما رمضان 2026.. قيود على تناول قضايا المخدرات والطلاق

أثار حديث متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود "قائمة توجيهات" صادرة عن لجنة الدراما المصرية لضبط محتوى مسلسلات موسم رمضان 2026 موجة واسعة من الجدل في الوسط الفني، لتصل تداعياته إلى المخرج كريم الشناوي الذي خرج معلقا على الأمر.

الشناوي عبّر عبْر صفحته الرسمية عن استيائه من هذه الأخبار، داعيا لجنة الدراما إلى إصدار بيان حاسم يوضح حقيقة ما يجري. وقال في تعليقه "أتمنى أن يكون الخبر غير صحيح ويتم نفيه رسميا، ولو صحت هذه التوجيهات فنحن ندور في دائرة مفرغة ونقاوم أنفسنا بدلا من تطوير الدراما".

حالة ارتباك داخل الصناعة

تناولت المعلومات المتداولة اشتراطات صارمة قيل إن اللجنة قدمتها لعدد من الأعمال المرتقبة، من بينها الحد من مشاهد العنف والبلطجة، وعدم تقديم المخدرات أو الفساد المؤسسي بشكل مباشر، إضافة إلى الامتناع عن تناول تجارة الأعضاء من دون توضيح الفارق بين التبرع الشرعي والاستغلال غير القانوني.

كما تضمنت التوجيهات -وفق ما تم تداوله- تشديدا على احترام ذكاء المشاهد، والالتزام بصور إيجابية للمجتمع، والتركيز على تقديم المرأة بصورة داعمة بعيدا عن الإساءة أو التنميط.

ورغم تداول هذه البنود على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من لجنة الدراما، مما دفع كثيرين داخل الصناعة إلى التساؤل حول دقة هذه المعلومات ومدى تأثيرها المحتمل على عملية الإنتاج.

أعمال مؤجلة وسيناريوهات قيد المراجعة

شهدت عدد من الورش الفنية خلال الأيام الماضية حالة من إعادة التقييم، إذ تم تعليق بعض مشاريع المسلسلات في مراحلها الأولى بانتظار وضوح الصورة، في حين خضعت نصوص أخرى لتعديلات تجنبها الدخول في مناطق قد تتسبب في رفض العمل أو تأجيله. ويتزامن هذا التوتر مع انطلاق الاستعدادات المبكرة لشركات الإنتاج لموسم رمضان المقبل، في ظل مشاريع درامية واسعة وعودة أسماء بارزة إلى المنافسة بعد فترة من الغياب.

إعلان

وجاءت هذه التوجيهات في وقت تزايد فيه النقاش العام حول طبيعة المحتوى الدرامي، بعد تصريحات حديثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا فيها صناع الدراما إلى تقديم أعمال إيجابية تعزز القيم المجتمعية وتحافظ على صورة الأسرة المصرية، محذرا من الإفراط في عرض موضوعات مثل المخدرات أو التفكك الأسري أو العنف بوصفها واقعا عاما.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة أن تعكس الدراما صورة مسؤولة عن المجتمع، وأن تبتعد عن "الغث والهزل"، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة مباشرة إلى أهمية ضبط المحتوى المقدم في موسم رمضان المقبل، الأمر الذي ينسجم مع الضوابط التي بدأت لجنة الدراما في تطبيقها خلال مراجعة سيناريوهات الأعمال الجديدة.