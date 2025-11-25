"العبقري" التركي يظفر بأرفع جوائز إيمي الدولية.. ومسلسل ألماني يخطف جائزة الأطفال

شهدت مدينة نيويورك الأميركية، مساء أمس الاثنين، فعاليات النسخة الـ53 من جوائز "إيمي" الدولية، التي تُمنح للأعمال التلفزيونية المنتَجة خارج الولايات المتحدة، حيث برزت أعمال تركية وألمانية بحصولها على جوائز مرموقة في الحفل السنوي الذي تنظمه "أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون" الدولية.

"العبقري" التركي أفضل مسلسل درامي

المسلسل التركي "العبقري" (Deha) فاز بجائزة "أفضل مسلسل درامي"، متفوقا على أعمال مرشحة من البرازيل وإسبانيا.

المسلسل من إنتاج شركة "آي يابيم"، ويتناول قصة شاب له قدرات رياضية خارقة، ويعيش صراعا داخليا بين حلمه في تحقيق مستقبل واعد وضغوط والده الذي يحاول فرض سطوته عليه.

وعقب تسلم الجائزة، عبّر مخرج العمل أوموت أرال عن فخره وسعادته "تمثيل تركيا في هذا المحفل العالمي يمنحنا شعورا استثنائيا بالاعتزاز".

جائزة الأطفال يحوزها مسلسل ألماني

وفي فئة "الأطفال: حقائق وترفيه"، فاز المسلسل الألماني "على خطى فريتسيز – كيف كانت الحياة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية؟" (On Fritzi’s Traces – What Was Life Like in The GDR?) والذي أنتجته هيئة البث العامة الإقليمية "إم دي آر".

يستعرض المسلسل، المكون من ست حلقات موجهة لليافعين، تفاصيل الحياة في ألمانيا الشرقية قبيل إعادة التوحيد برسوم متحركة.

الكاتب والمنتج رالف كوكولا، الذي تسلم الجائزة، استعاد في كلمته ذكرياته عن تلك المرحلة، "بعد 36 عاما، أجد نفسي هنا متأملا في جنون تلك الأيام. أردنا أن نُظهر كيف كانت الحياة حين كنا نحن الألمان أسعد شعوب العالم، وأعتقد أن تذكّر تلك الأيام أمر بالغ الأهمية".

خسارة ألمانية وفوز بريطاني

أما المسلسل الألماني الآخر "هيرهاوزن -سيد المال" (Herrhausen -Lord of the Money)، الذي يتناول اغتيال رئيس مجلس إدارة مصرف "دويتشه بنك" ألفريد هيرهاوزن عام 1989، فلم يحالفه الحظ إذ خسر أمام المسلسل البريطاني "لوست بويز آند فيريز" (Lost Boys and Fairies) في فئة الفيلم التلفزيوني أو المسلسل القصير.

وفي باقي الفئات، حصد مسلسل "رايفلز" (Rivals) البريطاني جائزة أفضل مسلسل درامي، في حين ذهبت جائزة أفضل مسلسل كوميدي إلى العمل البريطاني "لودفيج" (Ludwig). ونال الفيلم الوثائقي "هيل جامبر" (The Hill Jumper)، الذي يتناول قصة متطوع بريطاني قُتل في أوكرانيا، جائزة أفضل فيلم وثائقي.

جوائز للأطفال وبرامج الشؤون الراهنة

فاز المسلسل الأسترالي "بلووي" (Bluey) بجائزة أفضل مسلسل رسوم متحركة للأطفال، في حين حصل إنتاج بريطاني يوثق الحياة اليومية في قطاع غزة على جائزة أفضل برنامج شؤون راهنة.

كما حصد فيلم وثائقي من إنتاج "نتفليكس" حول فضيحة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس مع لاعبة المنتخب جينيفر هيرموسو جائزة في فئة الوثائقيات الدولية.