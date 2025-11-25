رحيل الفنانة بيونة.. الجزائر تودع "ملكة الكوميديا" عن 73 عاما

ودّعت الجزائر، اليوم الثلاثاء، الفنانة باية بوزار، المعروفة فنيا باسم "بيونة"، إحدى أيقونات الكوميديا في البلاد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 73 عاما.

وتفاعل الوسط الفني مع رحيلها الذي أثار موجة واسعة من الحزن لدى جمهور تابع مسيرتها الممتدة لأكثر من 4 عقود في المسرح والسينما والتلفزيون.

وأعلنت وسائل إعلام محلية وفاة الفنانة عقب تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة. وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه عبر بيان رسمي جاء فيه، "تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنانة المرحومة بيونة إلى جوار رب العزة. تولاها المولى عزّ وجلّ بالرحمة والمغفرة. ونحن نودّع واحدة من مشاهير الساحة الفنية اللواتي ساهمن بمواهبهن وإبداعاتهن في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدى سنوات طويلة، حيث تركت الفقيدة بصدقها وتلقائيتها تقديرا واسعا".

كما نعت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، الفنانة الراحلة واصفة إياها بأنها "أيقونة متفرّدة من أيقونات الفن الجزائري"، مشيرة إلى أن حضورها الوازن في المسرح والغناء والدراما سيظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، وأن إرثها سيبقى جزءا أساسيّا من الذاكرة الفنية الجزائرية.

وعبّرت مئات الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عمق التأثير الذي تركته بيونة، إذ نعَاها الجمهور والكتّاب والصحفيون والمخرجون بكلمات مؤثرة. وقد خصصت قنوات جزائرية برامج لبث شهادات فنية عنها، مؤكدة أن الفنانة الراحلة ستبقى راسخة في وجدان الجزائريين، بصفتها المرأة التي استطاعت أن تُدخل الفرح إلى بيوت الناس بابتسامتها وأدوارها المضيئة.

ولدت باية بوزار عام 1952 في العاصمة الجزائرية، وبدأت مسيرتها الفنية مبكرا قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز وجوه الكوميديا الجزائرية.

إعلان

وخلال مسيرتها الطويلة، قدّمت بيونة أعمالا لافتة في السينما والتلفزيون داخل الجزائر وخارجها، وتمكنت من ترك بصمة، بفضل حضورها الطاغي وصدق أدائها وقدرتها على نقل نبض الشارع الجزائري بروح مرحة وقريبة من القلوب عبر أعمال مثل مسلسل "ناس ملاح سيتي"، وفيلم "زنقة التين"، ومسلسلات "دار البهجة"، و"أخو البنات"، و"دار لفشوش" الذي شهد آخر مشاركاتها.