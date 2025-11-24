"ويكد: الجزء الثاني" يكتسح شباك التذاكر الأميركي ويحصد 150 مليون دولار في أسبوعه الأول

تصدر الفيلم الموسيقي الكوميدي "ويكد: الجزء الثاني" (Wicked: Part Two) شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا افتتاحا ضخما بلغ 150 مليون دولار، حسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، في نتيجة رسخت مكانته كأحد أكبر الإصدارات خلال العام.

ووصف ديفيد غروس المحلل في شركة "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش" الأداء بأنه "مذهل ومحطم للأرقام القياسية" في إشارة إلى الإقبال الكبير الذي حظي به الفيلم في صالات العرض.

ويعيد الجزء الثاني -الذي يأتي بعد النجاح الواسع للفيلم الأول الصادر العام الماضي- كلا من سينتيا إيريفو وأريانا غراندي إلى أرض "أوز" السحرية، حيث تجتمع الساحرتان غليندا وإلفابا في مواجهة قوى شريرة جديدة.

ويستند الفيلم إلى المسرحية الموسيقية الشهيرة في برودواي المبنية على رواية غريغوري ماغواير (عام 1995) والمستلهمة بدورها من قصة "ذي ويزرد أوف أوز" (The Wizard of Oz) الكلاسيكية الصادرة عام 1900.

وتدور أحداثه حول محاولة الساحرتين التصدي لمكائد الساحر (جيف غولدبلوم) ومدام موريبل (ميشيل يوه). وقال غروس إن العمل يمثل فيلما هوليوديا ضخما "يحقق نجاحات واضحة، بقصة مغامرة مذهلة تُروى من منظور نسائي".

وحلّ في المركز الثاني "الآن تراني: الآن لا" (Now You See Me: Now You Don’t) محققا 9.1 ملايين دولار. ويشارك في بطولته جيسي آيزنبرغ وآيلا فيشر وديف فرانكو وودي هارلسون، حيث يواصل فريق السحرة تنفيذ خطط جريئة للإيقاع بمجرمين خطرين.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "المفترس: الأراضي الوعرة" (Predator: Badlands) وهو أحدث أعمال الرعب والخيال العلمي لشركة توينتيث سينتشري، مع إيرادات بلغت 6.3 ملايين دولار.

أما المركز الرابع فكان من نصيب "ذا رننغ مان" (The Running Man) المقتبس من رواية لستيفن كينغ حول برنامج تلفزيوني قاتل، وقد سجل 5.8 ملايين دولار في أسبوعه الرابع.

إعلان

وفي المرتبة الخامسة، حلّ فيلم "رينتال فاميلي" (Rental Family) من بطولة بريندان فريزر الذي يؤدي دور ممثل أميركي يجد نفسه فجأة منخرطا في عالم العلاقات العائلية المصطنعة في اليابان.

وفي ما يأتي تصنيف الأفلام العشرة الأولى: