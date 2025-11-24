شارك في "إيس فينتورا" و"أرمغدون".. وفاة أيقونة هوليود الألماني أودو كير

توفي الممثل الألماني وأحد قدامى نجوم هوليود، أودو كير، عن عمر ناهز 81 عاما في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أكد مكتب إدارة أعماله اليوم الاثنين.

وشارك كير في أكثر من 250 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، من بينها "لحم من أجل فرانكشتاين" (Flesh for Frankenstein) في 1973، و"إيس فينتورا: محقق الحيوانات الأليفة" (Ace Ventura: Pet Detective) في 1994، و"أرمغدون" (Armageddon) سنة 1998.

وغالبا ما أدى كير أدوار الشرير، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نظراته الحادة وعينيه الخضراوين بشكل غير معتاد.

ويعد كير من الممثلين الألمان القلائل الذين امتدت مسيرتهم الفنية في هوليود لعقود، حيث عاش في الولايات المتحدة منذ عام 1991.