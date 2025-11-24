فن|نجوم ومشاهير|ألمانيا

شارك في "إيس فينتورا" و"أرمغدون".. وفاة أيقونة هوليود الألماني أودو كير

PALM SPRINGS, CALIFORNIA - JANUARY 03: Udo Kier at the Palm Springs International Film Festival Film Awards 2025 at Palm Springs Convention Center on January 03, 2025 in Palm Springs, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)
يعد الراحل أودو كير من الممثلين الألمان القلائل الذين امتدت مسيرتهم الفنية في هوليود لعقود (غيتي)
Published On 24/11/2025
آخر تحديث: 17:35 (توقيت مكة)

توفي الممثل الألماني وأحد قدامى نجوم هوليود، أودو كير، عن عمر ناهز 81 عاما في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما أكد مكتب إدارة أعماله اليوم الاثنين.

وشارك كير في أكثر من 250 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، من بينها "لحم من أجل فرانكشتاين" (Flesh for Frankenstein) في 1973، و"إيس فينتورا: محقق الحيوانات الأليفة" (Ace Ventura: Pet Detective) في 1994، و"أرمغدون" (Armageddon) سنة 1998.

وغالبا ما أدى كير أدوار الشرير، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نظراته الحادة وعينيه الخضراوين بشكل غير معتاد.

ويعد كير من الممثلين الألمان القلائل الذين امتدت مسيرتهم الفنية في هوليود لعقود، حيث عاش في الولايات المتحدة منذ عام 1991.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

