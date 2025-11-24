بعد انفصاله عن زوجته بأيام.. كريم عبد العزيز يطرح إعلان "طلقني" مع دينا الشربيني

بعد أيام من إعلان انفصاله عن زوجته، نشر الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز الإعلان التشويقي الأول لفيلم "طلقني"، الذي يؤدي دور بطولته إلى جانب الممثلة دينا الشربيني. وأثار الإعلان تفاعلا واسعا منذ لحظة طرحه، إذ تجاوز عدد مشاهداته على مواقع التواصل الاجتماعي المليون في أقل من ساعة.

وتدور أحداث "طلقني" الذي سيطرح في دور العرض ابتداء من 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول قصة زوجين يقرران الطلاق، مما يفتح بابا لصراعات طريفة ومواقف متضاربة، تبدأ بطلب الزوجة نصف ممتلكات زوجها كجزء من حقوقها القانونية، وتتعقد لاحقا بعد أزمة مالية يتعرض لها الزوج تدفعه للعودة وطلب مساعدتها، في حبكة تجمع الكوميديا بالدراما.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين، منهم: بيومي فؤاد، وباسم سمرة، ومحمد محمود، وحنان سليمان، وحاتم صلاح، ومحمود حافظ، ودنيا سامي، وياسمين رحمي. أما الإخراج، فيتولاه خالد مرعي، وكتب أيمن بهجت قمر السيناريو.

ويأتي طرح الإعلان بعد أيام من إعلان كريم محمود عبد العزيز رسميا انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي. فبعد أسابيع من الشائعات، حسم عبد العزيز الجدل في الانفصال ببيان رسمي، أكد فيه أن القرار جاء بعد محاولات متكررة للحفاظ على الحياة الزوجية دون نجاح، نافيا أن يكون لأي شخص علاقة بما حدث.

ونشر عب خاصية الـ "ستوري" في حسابه الرسمي، "الطلاق شرع ربنا، وأكنّ لأم بناتي كل الاحترام والتقدير. مهما حصل، هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم. حاولنا كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه إن حد فينا يعيبه شيء. مكنتش حابب أوصل للحل ده، ومفيش حد سيرته جت أخيرا كان له دخل بالمشاكل من بعيد ولا من قريب".

أما دينا الشربيني، فتواصل تصوير مسلسلها الجديد "اتنين غيرنا"، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، بإخراج خالد الحلفاوي، في رابع تعاون درامي بينهما، بعد نجاح مسلسل "كامل العدد" بأجزائه الثلاثة.

يشار إلى أن فيلم "طلقني" يُعد التعاون السينمائي الثاني بين الشربيني وعبد العزيز بعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عُرض العام الماضي.