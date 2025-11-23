سوريا.. حريق يلتهم موقع تصوير مسلسل "النويلاتي" والخسائر تتجاوز مليون دولار

اندلع حريق واسع داخل أحد مواقع التصوير في مدينة الفيصل الإعلامية بريف العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في موقع تصوير مشاهد من مسلسل "النويلاتي"، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء وتسيطر عليه سريعا من دون تسجيل إصابات، فيما خلّف الحريق أضرارا كبيرة طالت الديكورات والمعدات.

شركة "غولدن لاين" للإنتاج الفني أكدت سلامة الممثلين والفنيين، موضحة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أن الحريق اندلع في وقت متأخر من الليلة الماضية، واصفة ما جرى بأنه "جريمة مدبّرة جرى تنفيذها بدقة بعد نحو نصف ساعة فقط من مغادرة الفريق لموقع التصوير عند منتصف الليل".

وبحسب البيان، فقد أتت النيران على الديكورات كاملة، بما في ذلك الأزقة التراثية والبيوت الدمشقية والمباني المصممة خصوصا للعمل، إضافة إلى معدات تقنية وفنية متقدمة، ما حوّل المكان إلى ركام خلال دقائق.

وبحسب "غولدن لاين" فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق "لم يكن عرضيا"، مؤكدة وجود "دلالة واضحة" تركها المنفذون تشير إلى أن الإشعال كان متعمدا، من دون الكشف عن ماهيتها حرصا على سرية التحقيقات الجارية.

كما أبدت شركة الإنتاج ثقتها بالجهات المختصة التي بدأت العمل على كشف الفاعلين، واصفة استهداف مواقع الإنتاج الدرامي بأنه "إضرار مباشر بالمقدرات الفنية والاقتصادية وتشويه لصورة سوريا".

الشركة قدّرت حجم الخسائر المادية بنحو مليون ونصف من الدولار الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستعمل على إعادة بناء الموقع ومتابعة تصوير العمل من دون توقف.

ويشارك في بطولة العمل كل من سامر المصري، رفادي صبيح، محمد حداد، فايز قزق، نادين تحسين بيك، إلى جانب مجموعة واسعة من الممثلين السوريين.

وينتمي مسلسل "النويلاتي" إلى فانتازيا البيئة الدمشقية، مستلهما مهن النسيج وتربية دودة القز، ومسائل النفوذ بين شيوخ الكار وأصحاب الحِرَف في تلك الحقبة.

والعمل من تأليف عثمان حجي، وإخراج يزن شربتجي، وتشرف عليه فنيا المخرجة رشا شربتجي.