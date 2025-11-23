حقق أكثر من 541 مليون ساعة مشاهدة.. "صائدات الشياطين" الكوري الجنوبي ينافس على الأوسكار

اقترب فيلم "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" (KPop Demon Hunters) خطوة إضافية نحو الفوز بجائزة الأوسكار. إذ تم اختياره ضمن قائمة تضم 35 فيلما مرشحا لفئة أفضل فيلم رسوم متحركة في الدورة الـ98 من جوائز الأكاديمية.

وقد نشرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، يوم الجمعة، قوائم الأفلام المؤهلة لنيل جوائز أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم عالمي في حفل الأوسكار المقبل.

وعلى الرغم من أن "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" انطلق عبر منصة "نتفليكس"، فإنه استوفى شروط التأهل للأوسكار من خلال عرضه السينمائي المحدود في نيويورك، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو خلال شهر يونيو/حزيران الماضي. غير أن عرضه في المملكة المتحدة لم يكن كافيا للتأهل لجوائز الـ"بافتا" البريطانية.

ومن بين أفلام الرسوم المتحركة الأخرى المؤهلة لجائزة الأوسكار: فيلم "آركو" (Arco) من إنتاج شركة نيون، وفيلما "إيليو" (Elio) و"زوتوبيا 2″ (Zootopia 2) من إنتاج ديزني، وفيلم "ليتل أميلي أو شخصية المطر" (Little Emily) من إنتاج "جي كيدز"، وفيلم "في أحلامك" (In Your Dreams) من إنتاج "نتفليكس"، وفيلما "قلعة اللانهاية" (Infinity Castle) و"رِيزه آرك" (Reze Arc) من سلسلة "قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) من إنتاج "كرانشي رول" و"سوني". ومن الجدير بالذكر أن الفيلم الصيني الضخم "نِه ژا 2" (Ne Zha 2) لم يكن من بين الأعمال المدرجة ضمن القائمة.

ويُذكر أن "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" الذي وصفته "نتفليكس" بأنه أكثر أفلامها مشاهدة على الإطلاق، حقّق أكثر من 541 مليون ساعة مشاهدة حول العالم. كما أن ألبومه التصويري يُعد الأعلى تصنيفا لعام 2025، حيث دخلت 8 من أغانيه ضمن قائمة "بيلبورد" لأفضل 100 أغنية. وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض خلال شهر أغسطس/آب، إذ تشير التقديرات إلى أنه جمع قرابة 18 مليون دولار (وهو مبلغ كان سيجعله في صدارة شباك التذاكر لو كانت "نتفليكس" تكشف عن إيراداتها السينمائية)، كما حصل على عرض ثانٍ خلال عطلة نهاية أسبوع الهالوين.

وكانت "نتفليكس" قد فازت بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لأول مرة عام 2022 عن فيلم "بينوكيو" (Pinocchio) من إخراج غييرمو ديل تورو.

وقد بلغ عدد الأفلام الوثائقية المؤهلة 201 فيلم، في حين بلغ عدد الأفلام العالمية المؤهلة 86 فيلما، من بينها: "القيمة العاطفية" (Emotional Value) من النرويج، و"سيرات" (Cirat) من إسبانيا، و"العميل السري" (The Secret Agent) من البرازيل، و"كان مجرد حادث" (It Was Just an Accident) من فرنسا، و"صوت هند رجب" من تونس، و"ظل أبي" (My Father’s Shadow) من المملكة المتحدة.

كما تأهل فيلم "2000 متر إلى أندريفكا" (2000 Meters to Andreivka)، لفئتي الفيلم الوثائقي والفيلم العالمي. ومن المقرر أن تُقلّص هذه القوائم إلى قوائم قصيرة تضم 10 أفلام فقط، تُعلن في 16 ديسمبر/كانون الأول.

أما محبّو فيلم "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين"، فعليهم الانتظار حتى صباح الإعلان عن الترشيحات في 22 يناير/كانون الثاني، لمعرفة ما إذا كان الفيلم سينال ترشيحا رسميا لفئة أفضل فيلم رسوم متحركة. ومن المتوقع كذلك أن ينافس بقوة في فئة أفضل أغنية أصلية، حيث تم ترشيح أغنية "غولدن" (Golden) ضمن الأغاني المقدّمة للمنافسة.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98 في 15 مارس/آذار 2026.