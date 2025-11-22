"استيقظ أيها الرجل الميت".. دانيال كريغ يعود بلغز جديد

يعود الفيلم الثالث من سلسلة "أخرجوا السكاكين" (Knives Out) بقائمة لافتة من الأسماء اللامعة، إذ يستعيد دانيال كريغ دوره الشهير كمحقق غريب الأطوار، بينوا بلان، الشخصية الثابتة الوحيدة في السلسلة، بينما يظهر هذه المرة بإطلالة مختلفة وشعر أطول.

ويضم العمل الجديد الذي يحمل اسم "استيقظ أيها الرجل الميت: لغز أخرجوا السكاكين" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) مجموعة من النجوم الجدد، بينهم جوش أوكونور، غلين كلوز، جوش برولين، جيريمي رينر، أندرو سكوت وكيري واشنطن. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم، وهو من إنتاج نتفليكس، في صالات السينما لفترة محدودة قبل أن يتاح على المنصة بدءا من 12 ديسمبر/كانون الأول.

تدور القصة حول الأب جود دوبلينتسي (جوش أوكونور)، الكاهن المتدرّب والملاكم السابق، الذي يُنقل تأديبيا إلى بلدة أميركية نائية لمساعدة الكاهن المحلي جيفرسون ويكس (جوش برولين). إلا أن ويكس، الذي يطالب بأن يُنادى بـ"المونسنيور"، لا يُبدي أي ترحيب بالقادم الجديد، رغم نفوذه الكبير داخل الرعية وأسلوبه الحاد الذي أثار كثيرًا من الجدل وأبعد عددًا من المصلّين.

بعد وفاة غامضة، يقع دوبلينتسي تحت دائرة الاشتباه. وهنا تستدعي رئيسة الشرطة جيرالدين سكوت (ميلا كونيس) المحقق بلان لكشف الحقيقة، لتنفتح أبواب الشكوك داخل مجتمع يبدو متدينًا من الخارج لكنه مليء بالتصدعات.

وتضم قائمة الشخصيات المحيطة بالقضية مجموعة مثيرة للاهتمام: مارثا المتدينة (غلين كلوز)، المحامية فيري (كيري واشنطن)، أخاها غير الشقيق والمؤثر المحافظ ساي (داريل ماكورماك)، الطبيب نات شارب (جيريمي رينر)، والكاتب لي روس (أندرو سكوت)، وجميعهم يمتلكون دافعًا محتملا.

يظهر بلان في هذا الجزء متأخرا مقارنة بالفيلمين السابقين "أخرجوا السكاكين" (Knives Out) و"البصلة الزجاجية" (Glass Onion). ويشير الكاتب والمخرج ريان جونسون إلى أن هذا الأسلوب قريب من حبكات أجاثا كريستي التقليدية، حيث يُقدَّم المشتبه بهم أولًا وتُبنى ملامح المشهد العام قبل وقوع الجريمة، ليدخل المحقق في اللحظة الحاسمة.

إعلان

ويقول جونسون إن المناخ السياسي الحالي، خصوصا في الولايات المتحدة، قد منحه الكثير من الإلهام،. لكنه يوضح أن الفيلم، رغم ذلك، لا يحمل طابعا سياسيا مباشرا.

ويواصل "استيقظ أيها الرجل الميت" خط السلسلة المميز، باعتباره فيلم غموض وتحقيق، مشوّقا ومسليا من نوع "من ارتكب الجريمة؟"، مستندًا بشكل أساسي إلى أداء جماعي قوي من نخبة ممثليه.