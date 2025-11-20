مصر: الأعلى للإعلام يمنع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب 3 أشهر

أعلن المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان رسمي، قراراته الصادرة بحق الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب، والقاضية بمنعهما من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية ما رصدته الإدارة العامة للرصد من مخالفات للضوابط والمعايير المهنية.

وأكد البيان أن المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وافق على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير (وكيل المجلس) بإلزام مختلف المنصات الإعلامية بمنع ظهور بسمة وهبة لمدة 3 أشهر، مع توجيه إنذار إلى حسابها على موقع "إنستغرام" بعد رصد تدوينة تضمنت مخالفة للقانون. كما أصدر المجلس قرارًا مماثلًا بشأن الإعلامية ياسمين الخطيب، بمنع ظهورها للمدة نفسها، وتوجيه إنذار إلى حسابها الرسمي على "فيسبوك" بسبب منشور مخالف.

وشملت قرارات لجنة الشكاوى -في اجتماعها يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- استدعاء عدد من المسؤولين عن إدارة حسابات التواصل، بينهم مسؤولو حسابَي بسمة وهبة وياسمين الخطيب، للتحقيق في المواد المنشورة التي خالفت الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس. كما قررت اللجنة استدعاء المسؤول عن إدارة حساب أبو المعاطي زكي على موقع "يوتيوب" بسبب محتوى مخالف تم بثه عبر القناة.

وفي السياق ذاته، استدعت اللجنة الممثل القانوني لقناة "تن" (Ten) على خلفية ما تضمنه برنامج "البريمو" الذي يقدمه إسلام صادق ويستضيف فيه الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمود أبو الدهب، من مخالفات مهنية رصدتها الإدارة المختصة بالمجلس.

وأوضح البيان أن هذه القرارات تأتي في إطار متابعة المجلس لالتزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، والضوابط والمعايير المنظمة للمحتوى الإعلامي بما يضمن احترام قواعد العمل المهني وحماية الجمهور.