عودة الكبار ورهان على التنوّع.. خريطة المسلسلات الخليجية موسم 2026

بدأ صناع الدراما الخليجية التحضير المبكّر لأعمال يُفترض أن تُعرض خلال عام 2026، وذلك في سياق ما يبدو تغيّرا لافتا في خارطة الإنتاج الدرامي، لا سيما الدراما الكويتية التي أعلنت اتّجاهها هذا العام لتقديم مسلسلات قصيرة لا تتعدّى حلقاتها العشر، بدل النسق التقليدي الممتد إلى 30 حَلقة.

فبحسب ما أعلنته وزارة الإعلام الكويتية، فإن الموسم القادم سيشهد عرض نحو 12 مسلسلا محليا ينتجها التلفزيون الكويتي الرسمي، كلّ منها لا يزيد عدد حلقاته على 10 حلقات.

وفيما يلي أبرز الأعمال الخليجية المتوقّعة ضمن السباق الرمضاني المقبل، والتي توفّرت حتى الآن معلومات كافية حولها، مع تنوّعٍ في الموضوعات بين دراما اجتماعية ورومانسية وبوليسية وكوميدية.

مسلسل "الغميضة"

يعود هذا العمل لتقدّمه ـبعد غياب- النجمة العراقية هدى حسين، بشراكة جديدة مع الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة والمخرج البحريني علي العلي، واللذين سبق أن قدّما نجاحا خلال موسم 2023 عبر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير العمل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالسعودية، علما بأنه ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه في سبعينيات القرن الماضي حول أمّ كفيفة تستغلّها بناتها لأغراضهن الشخصية.

ومن الممثّلين المنتظر مشاركتهم في مسلسل "الغميضة": محمود بو شهري، ليلى العبد الله، منصور البلوشي، فاطمة الصفي، ميس كمر، وغيرهم.

مسلسل "غلط بنات"

تزخُم المنافسة أيضا بالنجمة الكويتية إلهام الفضالة، من خلال تقديمها مسلسل "غلط بنات" الذي ينتمي إلى صنف الدراما الرومانسية الاجتماعية، وتنتقل فيه قصة الحبّ إلى حقل العادات والتقاليد، مع التطرق بعض المظاهر المعبرة عن الطبقية.

ويضمّ المسلسل نخبة من الممثلين، من بينهم شيلاء سبت، أحمد بن حسين، مشاري المجيبل، غرور، جمال الردهان.

إعلان

كما يشارك في هذا العمل كلٌ من الكاتبة الكويتية جميلة جمعة، والمخرج الأردني سائد بشري الهواري، اللذين سبق لهما التعاون معها في مسلسل "بيت حمولة" أحد أبرز الأعمال الخليجية في الموسم الأخير.

مسلسل "خطوات صغيرة"

انطلقت التحضيرات لهذا المسلسل الكويتي الذي يحتلّ مرتبة "منتظر بشدّة" بين جمهور الخليج، إذ أعلن صنّاعه أنّه سيسلّط الضوء على مواضيع تشغل الرأي العام العربي ككلّ.

ومن المنتظر أن يشارك في بطولة مسلسل "خطوات صغيرة" كلٌ من هبة الدري، لمياء طارق، حمد العماني، محمد الرمضان. وهو من تأليف أنفال الدويسان، وإخراج منير الزغبي.

مسلسل "مأمور الثلاجة"

لأوّل مرة في الدراما الخليجية، يرصد هذا العمل حياة مسؤولي ثلاجات الموتى في إطار بوليسي مستند إلى قصة حقيقية، ليكشف عن خفايا إحدى أغرب المهن المحاطة بالخرافات.

ويلعب دور البطولة في مسلسل "مأمور الثلاجة" خالد الردهان، أسمهان توفيق، محمد جابر، خالد أمين، كفاح الرجيب. وهو من تأليف بندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي.

مسلسل "عايلة مايلة"

اختارت الفنانة الكويتية سحر حسين الظهور في موسم 2026 عبر هذا العمل الكوميدي الاجتماعي الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد الجسمي، حصة النبهان، صمود المؤمن، خالد الصراف.

يتناول مسلسل "عايلة مايلة" المشكلات المختلفة التي تواجه المواطن الكويتي ضمن إطار فكاهي هادف، ويتشكّل وفق رؤية المؤلف عثمان الشطي والمخرج فهد الشطي.

مسلسل "على الحلوة والمرة"

يعود الفنان داود حسين إلى المنافسة من خلال هذا العمل الكوميدي الاجتماعي "على الحلوة والمرة" الذي يتوخّى تقديم طرح عميق لقضايا مجتمعية مهمة بأسلوب مختلف.

ويشاركه في البطولة كلٌ من منصور البلوشي، جلنار، طيف، إيمان فيصل. وهو التعاون الأوّل بين حسين والمؤلف محمد النشمي والمخرج عيسى ذياب.

أعمال تعود بأجزاء جديدة

في إشارات قوية إلى استمرار نجاحات حققتها أعمال سابقة، يستعدّ موسم 2026 لاستقبال أجزاء جديدة من مسلسلات أبرزها: