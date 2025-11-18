وفاة أشهر توأم فنّي ألماني في اليوم نفسه عن عمر 89 عاما

توفيت الشقيقتان أليس وإيلين كيسلر، اللتان لمع نجمهما في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بوصفهما أشهر الثنائيات الفنية في ألمانيا وأوروبا، أمس الاثنين في منزلهما قرب ميونخ، وفق ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية.

ونقل موقع "إنترتينمنت ويكلي" الأميركي أن التوأمتين (89 عاما) اختارتا إنهاء حياتهما بمساعدة طبية وفقا لما يسمح به القانون الألماني، ورحلتا معا داخل شقتين متجاورتين يفصل بينهما جدار منزلق، في بلدة غرونوالد حيث عاشتا لسنوات طويلة.

بدايات مبكرة ومسيرة استثنائية

وُلدت أليس وإيلين كيسلر عام 1936 في نيرخاو بألمانيا. وحسب مجلة باريد، بدأت موهبتهما بالظهور منذ الطفولة من خلال عروض قدمتاها على مسرح أوبرا لايبزيغ.

وفي سن المراهقة، باتتا من أبرز الوجوه في عروض الغناء والرقص، قبل أن تنطلقا نحو شهرة عالمية واسعة، حيث شاركتا المسرح مع أسماء كبيرة مثل فريد أستير، وفرانك سيناترا خلال جولات فنية في أوروبا والولايات المتحدة، لتصبحا لاحقا من أكثر الفنانات شهرة في التلفزيون الأوروبي.

في الستينيات، تحوّلت الشقيقتان إلى ظاهرة جماهيرية في إيطاليا بعد مشاركتهما في برامج بارزة مثل "جاردينو دي إينفيرنو" (Giardino d’inverno) و"أستوديو أونو" (Studio Uno).

بوابة الشهرة الأميركية

في عام 2015، تحدثت الشقيقتان -في مقابلة مع راديو "يوروفيجن"- عن اللحظة التي شكّلت نقطة تحول في مسيرتهما عندما ظهرتا في برنامج "ذا ريد سكيليتون شو" (The Red Skelton Show).

وقالتا "كان ذلك الظهور ناجحا للغاية. بعده مباشرة ظهرنا على غلاف مجلة ‘لايف’… وعندما تحصل على غلاف ‘لايف’، تبدأ مسيرتك بالفعل. وهذا ما حدث معنا".

توالت بعد ذلك مشاركاتهما في برامج أميركية بارزة، من بينها "ذا دين مارتن شو" (The Dean Martin Show)، و"ذي إيد سوليفان شو" (The Ed Sullivan Show) عاما 1966 و1967.

إعلان

وعملت أليس وإيلين كيسلر مع مجموعة من أبرز فناني ذلك العصر، بينهم سامي ديفيس جونيور، ودين مارتن، وبينغ كروسبي، وإدي فيشر.

توأم.. ولكن حالة خاصة

ورغم عملهما في بيئة فنية تنافسية، أكدت الشقيقتان أنهما لم تشعرا يوما بالمنافسة بينهما "كنا توأمتين… حالة خاصة. لم نكن مجرد مغنية واحدة، بل ثنائيا لا يشبه أحدا".

في مقابلة مع صحيفة بيلد في أبريل/نيسان 2024، كشفت الشقيقتان عن رغبتهما في أن تُدفنا معا في جرة واحدة، إلى جانب رفات والدتهما وكلبهما "يلو"، وقد تحقق ذلك بالفعل.