ثنائيات ترسم ملامح دراما رمضان 2026

يشهد موسم دراما رمضان المقبل بروز ثنائيات فنية جديدة تجمع بين نجوم يلتقون لأول مرة أمام الكاميرا، في تركيبة أثارت اهتمام الجمهور منذ الإعلان الأولي عن الخريطة الرمضانية. ومع بدء تصوير عدد من الأعمال خلال الأيام الماضية، تتصاعد التوقعات بشأن هذه الشراكات التي يعوّل عليها صناع الدراما لتقديم جرعة مختلفة من التشويق والإثارة.

تيم حسن يعود بثنائية جديدة في "مولانا"

انطلق في لبنان خلال الأيام الأخيرة تصوير مسلسل "مولانا"، الذي يعود من خلاله النجم السوري تيم حسن إلى التعاون مع المخرج سامر البرقاوي، في ثنائية لطالما حققت نجاحا لافتا في أعمالهما الدرامية السابقة. وتشارك في البطولة النسائية الممثلة السورية الشابة نور علي، في أول لقاء درامي يجمعها مع حسن.

ورغم انسحاب كاتبة العمل لبنى حداد بسبب ارتباطها بمشاريع أخرى، مما دفع شركة الإنتاج "الصباح إخوان" إلى تكليف فريق من الكتّاب باستكمال النص، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن العمل مرشح لتحقيق حضور قوي في الموسم. ويستند المسلسل إلى قصة شيخ صاحب نفوذ واسع، يعيش صراعا داخليا بين صورته أمام الناس وحقيقته، في حكاية تلامس جمهورا واسعا وتطرح أسئلة أخلاقية واجتماعية بجرأة درامية لافتة.

يُعدّ المسلسل اللبناني "ممكن" من بين أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل، كونه يعلن عودة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها الموسم الماضي. ويكتسب العمل زخما مضاعفا بوجود النجم التونسي ظافر العابدين في أول تعاون يجمعهما، إضافة إلى كونه يشكّل عودة للعابدين إلى الدراما اللبنانية بعد نحو 5 أعوام على مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت".

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من زينة مكي وريان حركة، بينما يتولى الإخراج أمين درّة، ويأتي العمل ضمن إنتاجات شركة "الصباح إخوان"، ومن المقرر عرضه في 30 حلقة.

الكوميديا تجمع معتصم النهار وباميلا الكيك

في تجربة مختلفة عن أعمالهما الدرامية السابقة، يخوض كل من النجم السوري معتصم النهار والنجمة اللبنانية باميلا الكيك موسما رمضانيا بطابع كوميدي اجتماعي من خلال مسلسل "لوبي الغرام" المقرّر عرضه في رمضان 2026.

وتنضم إليهما في العمل الممثلة جيسي عبدو، بينما يشارك في كتابة النص منى فوزي وجيمي بو عيد، ويُسند الإخراج إلى جو بو عيد المعروف بأسلوبه الخاص في تقديم الدراما الكوميدية ذات اللمسة الاستعراضية.

لقاء لبناني سوري خاص

ينضم مسلسل "كذبة سودا" إلى قائمة الأعمال اللبنانية السورية المشتركة في موسم رمضان المقبل، ليشكّل عودة لافتة للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعد غياب دام 6 أعوام عن الماراثون الرمضاني، في ظل خلافات سابقة جمعتها مع بعض شركات الإنتاج.

ويقدّم المسلسل أول تعاون يجمع سيرين عبد النور مع النجم السوري محمد الأحمد، الذي سبق أن حقق حضورا قويا في الدراما المشتركة من خلال مشاركاته الناجحة إلى جانب نجمات لبنانيات مثل نادين نسيب نجيم وماغي بو غصن.

ويشارك في بطولة العمل أيضا كل من داليدا خليل وتقلا شمعون وفادي أبو سمرة، وهو من تأليف الكاتب السوري مؤيد النابلسي، وإخراج باسم السلكا.

ثنائية كوميدية في "بحجر واحد"

يستعد الممثل الشاب مصطفى غريب لخوض أول بطولة مطلقة في مشواره من خلال المسلسل الكوميدي "بحجر واحد"، بعد بروزه في مواسم رمضان السابقة عبر أعمال جماهيرية مثل "أشغال شقة" و"الكبير أوي".

ويشكل غريب في هذا العمل ثنائية جديدة مع الفنان دياب، الذي يخوض أول تجاربه الكوميدية منذ بداية مسيرته التمثيلية، في تحول لافت عن أدواره السابقة.

ويتولى إخراج المسلسل المخرج إسلام خيري، صاحب بصمة واضحة في الدراما الكوميدية، حيث سبق وقدم أعمالا ناجحة مثل الجزء الأول من "الكبير أوي"، و"جت سليمة" و"عزمي وأشجان".

عودة ثنائية كرارة ومنير

يقدّم مسلسل "رأس الأفعى" لقاء جديدا بين أمير كرارة وشريف منير بعد 15 عاما على تعاونهما في مسلسل "بره الدنيا". ويشهد العمل حضورا لافتا للممثلة الشابة كارولين عزمي التي تتولى البطولة النسائية، حيث تجسد دور ضابطة في الأمن الوطني، في شخصية جديدة عليها وعلى الدراما المصرية الحديثة، التي نادرا ما تناولت حضور المرأة في هذا القطاع الأمني الحساس.

ويركز المسلسل على بطولات قطاع الأمن الوطني في مواجهة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، في إطار درامي يتناول ملفات أمنية واجتماعية، مع تسليط الضوء على دور النساء في الصفوف الأمامية لهذه المواجهات.

العوضي يلتقي درة في "علي كلاي"

يواصل الفنان أحمد العوضي خطواته نحو تقديم أعمال جديدة تحمل روحا مختلفة، إذ تشارك في بطولة مسلسله الرمضاني المقبل "علي كلاي" النجمة التونسية درة زروق، في عودة لها إلى الدراما بعد غياب عامين.

وينضم إلى العمل أيضا عدد من الوجوه المعروفة، من بينهم يارا السكري التي تعاونت مع العوضي في رمضان الماضي عبر مسلسل "فهد البطل". كما تشارك في المسلسل كل من الممثلة السورية سارة بركة واللبنانية سينتيا خليفة، إضافة إلى محمود البزاوي وعصام السقا.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ويتألف من 30 حلقة تنتمي إلى الدراما الشعبية. وتدور أحداثه حول ملاكم سابق يعيش في منطقة حلوان بالقاهرة، ويدير دار أيتام، ويعتمد في كسب رزقه على تجارة قطع غيار السيارات.