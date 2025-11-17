توم كروز يلقي خطابا مؤثرا بعد تسلّمه جائزة الأوسكار الفخرية

تسلّم الممثل الأميركي المخضرم توم كروز جائزة الأوسكار الفخرية التي قدّمتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة للممثل البالغ من العمر 63 عاما خلال حفل "جوائز المحافظين" الذي أقيم مساء أمس الأحد في لوس أنجلوس.

وسبق أن رُشح كروز لجوائز الأوسكار 4 مرات دون أن يفوز، لكنه اختير للجائزة الفخرية تكريما لأعماله البارزة، مثل "ريسكي بيزنس" (Risky Business)، وسلسلتي "Top Gun" (توب غن)، و"مهمة مستحيلة" (Mission: Impossible).

كما أُشيد بدوره كمناصر بارز لفن السينما، خاصة في زمن تتزايد فيه المنافسة مع البث التدفقي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال خطاب التقديم، قال المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو إن موهبة كروز تتجاوز ما يُعرف عنه من مشاهد خطيرة وأداء حركي جريء "فالأمر لا يتعلق بمدى سرعة ركضه أو علو قفزته، بل بالدقة التي يختار بها الحركة.. تلك اللمسات الصغيرة".

وأمام حضور مليء بالنجوم من أمثال المخرج ستيفن سبيلبرغ، والممثل ليوناردو دي كابريو، والمغنية أريانا غراندي، استعاد كروز لحظة الطفولة التي غيّرت حياته حين دخل دار سينما لأول مرة قائلا، "فجأة، أصبح العالم أكبر بكثير من ذلك الذي كنت أعرفه. كنت أعمل في أي وظيفة ممكنة كي أتمكن من شراء تذاكر السينما".

وتعهد كروز أمام الحاضرين بالقول "سأبذل دوما كل ما بوسعي لدعم هذا الفن، ورعاية الأصوات الجديدة، وحماية ما يجعل السينما قوية. آمل فقط ألا يكون ذلك مقابل المزيد من العظام المكسورة!" قالها ضاحكا، في إشارة إلى كسره كاحله أثناء تنفيذ مشهد خطير عام 2017.

ثم ختم بالقول "صناعة الأفلام ليست مجرد ما أفعله.. إنها من أكون".

وخلال نفس الحفل، كُرّمت المغنية والكاتبة دوللي بارتون بجائزة جان هيرشولت الإنسانية، تقديرا لجهودها الخيرية، أبرزها تأسيس مكتبة وزعت أكثر من 300 مليون كتاب للأطفال حول العالم. وقد تسلّمت الجائزة عبر رسالة مصوّرة.

كما شمل التكريم كلا من الممثلة والمخرجة والمصممة الراقصة ديبي ألين، ومصمم الإنتاج الشهير وين توماس، لما قدّماه من إسهامات فنية بارزة.