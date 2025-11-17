"الآن تراني: الآن لا" يتفوّق على "ذا رننغ مان" ويتصدر شباك التذاكر الأميركي

انتزع فيلم "الآن تراني: الآن لا" (Now You See Me: Now You Don’t) صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، متقدّما على فيلم الأكشن "ذا رننغ مان" (The Running Man)، وفق تقديرات الأستوديوهات.

وحقق الجزء الثالث من سلسلة أفلام السحرة التي تنتجها شركة "لايونزغيت" إيرادات بلغت 21.3 مليون دولار، في حين اكتفى فيلم "ذا رننغ مان" بـ17 مليون دولار، رغم التوقعات التي سبقت عطلة نهاية الأسبوع بأن تكون المنافسة بين الفيلمين أشد تقاربا.

وحسب شركة التوزيع، بلغت التكلفة الإنتاجية لفيلم "الآن تراني: الآن لا" نحو 90 مليون دولار، في حين وصلت افتتاحيته العالمية -مع احتساب مبيعات التذاكر في 64 دولة- إلى 75.5 مليون دولار.

وقال رئيس قسم التوزيع العالمي في "لايونزغيت" كيفن غريسون إن تقدّم الفيلم لم يكن مضمونا مسبقا "بصراحة، قبل 10 أيام، لم أكن أعتقد أننا سنحتل المرتبة الأولى. ولكن مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع وارتفاع الأرقام تدريجيا، أدركنا أن هناك سباقا حقيقيا… ثم تقدّمنا صباح السبت".

وأضاف أن حملات التسويق والعلاقات العامة لعبت دورا محوريا، "وقد ساعدتنا إستراتيجية الترويج فعلا في الوصول إلى موقع يسمح لنا بالاستمرار بقوة خلال موسم العطلات".

وكان الجزآن الأول والثاني من "الآن تراني: الآن لا" -اللذان صدرا عامي 2013 و2016 على التوالي- حققا إيرادات تجاوزت 686 مليون دولار حول العالم، مما جعل السلسلة واحدة من أبرز أفلام السرقة بطابع الخدع السحرية.

أما الجزء الجديد الذي أخرجه روبين فليشر، فيشهد عودة الأبطال الأربعة جيسي آيزنبرغ، ووودي هارلسون، وآيلا فيشر، وديف فرانكو. كما يقدّم الفيلم جيلا جديدا من السحرة الشباب على غرار دومينيك سيسا، وأريانا غرينبلات، وجاستيس سميث.

وأكد القائمون على السلسلة أن العمل على الجزء الرابع بدأ بالفعل.

ورغم الحضور القوي على شباك التذاكر، فإن الفيلم تلقّى تقييمات متباينة على موقع "روتن توميتوز" بنسبة 59%، بينما جاءت ردود الجمهور أكثر إيجابية عبر استطلاع "بوست تراك"، حيث قال 63% من المشاهدين إنهم يوصون بمشاهدته.

أما "ذا رننغ مان"، فحصل جمهوره على نسبة توصية مماثلة تقريبا (58%)، غير أن الإقبال كان أعلى لصالح فيلم السحرة. ولاحظت شركات التوزيع أن النساء شكّلن 54% من جمهور "الآن تراني: الآن لا"، مقابل 37% فقط لفيلم "ذا رننغ مان".

عودة "ذا رننغ مان" مع رايت

قدّم المخرج البريطاني إدغار رايت النسخة الجديدة من "ذا رننغ مان"، المستوحاة من رواية ستيفن كينغ الصادرة عام 1982. ويشكّل الفيلم ثاني اقتباس للرواية بعد النسخة الشهيرة التي قدّمها أرنولد شوارزنيغر عام 1987.

الفيلم الجديد من بطولة غلين باول، نجم أعمال ناجحة سابقا مثل فيلم "أي شخص إلا أنت" (Anyone But You) و"تويسترز" (Twisters).

وأطلقت "باراماونت" الفيلم في 3400 دار عرض أميركية و58 سوقا دولية، مسجّلا إيرادات عالمية بلغت 28.2 مليون دولار، مقابل ميزانية إنتاجية تُقدَّر بـ110 ملايين دولار.

كما شهدت عطلة نهاية الأسبوع أيضا إطلاق فيلم "كيبر" (Keeper)، ثالث أعمال المخرج أوز بيركنز. لكن الفيلم جاء بأداء ضعيف، محققا 2.5 مليون دولار فقط، مع تقييم "دي+" في "سينما سكور".

ورغم الأداء المخيب، فإن الأستوديو الموزّع متفائل نسبيا، لأن الفيلم مصنّف ضمن أعمال "الاستحواذ المحدود التكلفة".

