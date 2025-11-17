استقرار الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت وتأجيل ارتباطاته الفنية

يشهد الموسيقار عمر خيرت تحسنا ملحوظا في حالته الصحية بعد نقله إلى العناية المركزة مساء أمس إثر وعكة مفاجئة اضطرته لوقف نشاطه الفني. وتم تأجيل جميع حفلاته وارتباطاته حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لحين استكمال متابعته الطبية.

وتبين من الفحوصات إصابته بالتهاب رئوي مصحوب بضيق في الشعب الهوائية، مما استدعى وضعه تحت المراقبة لضمان استقرار التنفس. وكان خيرت قد واصل العمل رغم معاناته من أعراض برد شديدة قبل أن يتعرض لإجهاد تطلب نقله للمستشفى.

وأوضحت نيفين نظيف مديرة الإعلام بالشركة المسؤولة عن إدارة أعمال الموسيقار -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب- أن تدهور حالته الصحية جاء نتيجة التطور السريع للأعراض بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأكدت أن حالة المايسترو تشهد تحسناً واضحاً الآن، وأنه سيعود للجمهور قريباً بعد استكمال فترة العلاج اللازمة. كما أعلنت تأجيل جميع حفلاته المقررة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، لضمان حصوله على الوقت الكافي للراحة، مع إمكانية استئناف نشاطه الفني مطلع الشهر المقبل إذا استقرت حالته.

وكان خيرت قد وجّه رسالة لجمهوره عبر حسابه على فيسبوك، اعتذر فيها عن تأجيل حفلاته، موضحاً أن الأوضاع الصحية الحالية فرضت عليه التوقف مؤقتاً عن النشاط الفني. وأكد أن وضعه مستقر لكنه بحاجة إلى فترة راحة أوصى بها الأطباء، معبراً عن امتنانه لدعم ومحبة جمهوره، ومتعهدًا بالعودة فور تعافيه الكامل.

وكان الموسيقار قد شارك مؤخراً في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط في منطقة مصر القديمة، حيث استهل الحفل بكلمة أشاد فيها بحجم التطور الذي تشهده البلاد مؤكداً أن مصر تحقق إنجازات يلمسها الجميع بشكل يومي.

وقدّم خيرت خلال الأمسية مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، تضمنّت مقطوعات ارتبطت بأعمال سينمائية ودرامية بارزة، وسط حضور جماهيري كبير ملأ ساحة الحفل. ومن بين الأعمال التي عزفها: "العرافة"، "خلي بالك من عقلك"، "مسألة مبدأ"، "ليلة القبض على فاطمة"، "في هويد الليل"، و"فيها حاجة حلوة" إضافة إلى مقطوعات أخرى من أرشيفه الموسيقي الشهير.