نقل أحمد سعد إلى المستشفى إثر حادث سير

يخضع الفنان المصري أحمد سعد حاليا لسلسلة من الفحوصات الطبية داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضه لإصابة قوية في الظهر تسببت له في آلام حادة وصعوبة في الحركة. وجاءت الإصابة نتيجة حادث سير وقع -مساء أمس- أثناء عودته من العين السخنة، حيث نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

يتابع الأطباء حالته من كثب لتقييم مدى الإصابة، ومن المنتظر أن يُحسم خلال الساعات القادمة ما إذا كان سيحتاج إلى تدخل جراحي أم لا، في حين تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية الاكتفاء بالعلاج والمتابعة فقط، مما قد يسمح له بمغادرة المستشفى مع نهاية اليوم.

وكشف الفنان عمرو سعد عن تفاصيل الحادث في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أوضح فيه أن الحادث كان قويًا، وأنه منشغل حاليًا بمتابعة حالة شقيقه، شاكرًا كل من حاول الاطمئنان عليه. واختتم منشوره بتأكيد ثقته في تحسن حالة أحمد قريبًا، داعيًا جمهوره إلى الدعاء له بالشفاء والسلامة.

من جانبه، أوضح نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل في تصريحات محلية أنه يتابع من كثب تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد، من خلال تواصله المستمر مع شقيقه الفنان عمرو سعد. وأضاف أن الفريق الطبي يجري حاليا فحوصا دقيقة على العمود الفقري ومنطقة الظهر بعد إصابة أحمد الناتجة عن اندفاع الوسادة الهوائية أثناء الحادث، معربا عن أمله في تعافيه سريعا وعودته إلى جمهوره في أقرب وقت.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن الواقعة حدثت رغم أن أحمد لم يكن يسير بسرعة وقت الحادث، إلا أن قوة الاصطدام أدت إلى إصابته واضطراره لإلغاء الحفل الذي كان من المقرر إحياؤه في نفس الليلة.

وتشير التقديرات إلى أنه سيغادر المستشفى فور انتهاء الفحوص والتأكد من استقرار وضعه الصحي بشكل كامل.

وكان أحمد سعد قد قدّم قبل أيام حفلا غنائيا في لندن يوم الخميس الماضي، لاقى إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث امتلأ المسرح بمحبيه من الجاليات العربية القادمة من مختلف دول أوروبا.