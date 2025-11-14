من الوحش إلى البطل.. كيف غير فيلم "المفترس: الأراضي القاحلة" قواعد السلسلة؟

في الثمانينيات، وبالتحديد عام 1987، صدر فيلم بعنوان "بريداتور" (Predator) من بطولة نجم الشباك وقتها أرنولد شوارزنيجر، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا ودشن سلسلة سينمائية استمرت لـ8 أفلام وعقود عديدة، حتى بعد غياب الممثل الذي بدأها. وعام 2025، تعود السلسلة مرة أخرى للشاشة الكبيرة، لكن بفيلم يقلب كل ثوابت السلسلة رأسا على عقب.

فيلم "المفترس: الأراضي القاحلة" (Predator: Badlands) هو فيلم خيال علمي وأكشن أميركي يُعد التاسع في سلسلة "بريداتور" الشهيرة، أخرجه دان تراختنبرغ، وكتب السيناريو باتريك آيسون عن قصة من تأليفهما معا. يقوم ببطولته كل من إيل فانينغ وديميتريوس شوستر كولواماتانجي في الأدوار الرئيسية.

"بريداتور" رأسا على عقب

تدور أحداث الجزء الأول من سلسلة "بريداتور" ومعظم الأجزاء التالية حول صراع بين البشر وكائن فضائي متقدم تكنولوجيًا يُعرف باسم "بريداتور". وفي بعض الأعمال، يتداخل هذا العالم مع سلسلة "الغرباء" (Aliens). لكن فيلم "المفترس: الأراضي القاحلة" يقلب المعادلة، إذ يستبعد البشر تماما، ويصبح حضورهم هامشيا.

تبدأ القصة في مستقبل غير محدد، على كوكب البريداتور نفسه، حيث نتعرف على ديك (ديميتريوس شوستر كولواماتانجي)، الابن المنبوذ من والده، زعيم العشيرة، بسبب صغر حجمه مقارنة ببقية الفصيلة، وهوما يدفع الأب لإصدار أمر بقتل ابنه على يد شقيقه الأكبر.

لكن ديك ينجو ويهرب إلى كوكب "غينا"، أحد أخطر الكواكب، المليء بكائنات قاتلة، أبرزها الـ"كالسيك". وهناك يقرر ديك مطاردة هذا الوحش تحديدًا، والعودة برأسه ليثبت جدارته.

لكن الواقع لا يسير كما يشتهي، إذ يواجه قسوة الكوكب، ويلتقي بالآلية ثيا (إيل فانينغ)، التي أرسلها البشر مع توأمها تيسا لاستكشاف الكوكب وجمع بياناته. في أثناء إحدى المهام، تفقد ثيا الاتصال بالفريق وساقيها أيضا، لكنها تملك ما يفتقر إليه ديك: معرفة دقيقة بمخاطر الكوكب وسبل النجاة.

في "المفترس: الأراضي القاحلة"، يتحول البريداتور من صياد إلى مطارد، مجرد كائن أضعف من بيئته. وتغدو شخصيته لا مركزية، على عكس ما كان في الأجزاء السابقة، إذ تصبح هامشية أمام فوضى الكوكب وعنفه. أما البشر، فيتراجع حضورهم إلى الظل؛ لا كأبطال ولا خصوم، بل كمصدر تقني ومفاهيمي.

تنعكس آثارهم في التكنولوجيا التي تستخدمها ثيا، وفي النظام الذي يتوق إليه كل من ديك وثيا، خاصة مفهوم العائلة، كبديل لعشيرة البريداتور القاسية، أو العلاقات الباردة بين الآليين.

الغوص في ثقافة وعشيرة البريداتور

يقدم فيلم "المفترس: الأراضي القاحلة" النسخة ذاتها من الوحش الذي أسر جمهور السلسلة، وغالبًا أكثر من الشخصيات البشرية ذاتها، بدليل استمراريته رغم غيابهم. لكن الفيلم يُحدث تحولا واضحا في تقديم هذا الكائن، إذ يمنحه اسما، وعشيرة، ونظاما حياتيًا واضحا، موسعا بذلك من بناء عالم "يوتجا" (Yautja) أو عشيرة البريداتور وطقوسهم وثقافتهم القتالية.

تدور الأحداث بالكامل على كوكب "غينا" بدلا من الأرض، مما يسمح بعرض بيئة خارجية يتجسد فيها العنف على مستوى الطبيعة والكائنات، وليس فقط في دماء البشر المسفوكة. ورغم الاعتماد على المؤثرات البصرية، فإنها جاءت متناسبة مع عالم الفيلم الخيالي وكائناته غير البشرية، بما في ذلك الآلية ثيا، التي تظهر في معظم المشاهد دون ساقيها بعد حادث في أثناء المهمة التي عزلتها عن فريقها.

من أبرز التغييرات عن الأجزاء السابقة، يأتي التصنيف العمري، فبينما كانت أفلام السلسلة موجهة للبالغين فقط بفعل عنفها الدامي، يخفف هذا الجزء من حدة العنف، مما يسمح بعرضه لفئة عمرية أوسع. فالصراع يدور بين كائنات فضائية وآليين، ما يقلل من تأثير الرعب الدموي المعتاد، ويدعم جدوى الفيلم تجاريًا من خلال شريحة مشاهدين أكبر.

تجسد إيل فانينغ شخصيتين متضادتين: الآلية ثيا التي منحتها مهمتها العلمية صفات إنسانية كالتعاطف، وتوأمتها تيسا، التي تميل للبرود والنفعية. وأظهرت فانينغ براعة في التنقل بين نقيضي الدفء والجفاء حسب سياق المشهد.

ورغم الغياب شبه التام للبشر، استطاعت فانينغ أن تُدخل إلى الفيلم بُعدا إنسانيا عاطفيا مؤثرا، عزز من عمق الحكاية وسط عالم يعج بالغرابة والوحشية.

فيلم "المفترس: الأراضي القاحلة" يقدم منظورا جديدا ومبتكرا لسلسلة بريداتور، إذ يحول المفترس التقليدي من كائن يُرهب البشر إلى شخصية يمكن التعاطف معها، ويتيح استكشاف ثقافة "يوتجا" وعالمها الغني بالتفاصيل. الجمع بين الأكشن والخيال العلمي، مع التركيز على الشخصيات مثل ثيا التي جسدتها إيل فانينغ، يمنح الفيلم عمقا عاطفيا غير معتاد في السلسلة، ورغم بعض الابتعاد عن هوية السلسلة الأصلية في جانب الرعب والوحشية، يظل الفيلم تجربة ممتعة ومثيرة لعشاق السلسلة والجمهور الجديد، مؤكدا قدرة السلسلة على التجدد والابتكار بعد عقود من النجاح.