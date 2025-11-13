رسائل سياسية وإنسانية في افتتاح مهرجان القاهرة.. وتكريم مؤثر للراحلين

انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني واسع ورسائل إنسانية وسياسية بارزة، كان أبرزها تضامن الفنان خالد النبوي مع الشعب الفلسطيني، وتكريم عدد من رواد السينما في مصر وخارجها.

النبوي يهدي تكريمه لفلسطين

الفنان خالد النبوي حصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، ووجّه خلال تسلم الجائزة رسالة مباشرة قال فيها: "تحية للإنسان الفلسطيني الذي يكتب الحكايات بدمه ليؤكد أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة… كانت تُسمى فلسطين وصارت تُسمى فلسطين. عاشت مصر والسينما المصرية".

واستعاد النبوي في كلمته أسماء المخرجين الذين كان لهم دور محوري في مسيرته، ومنهم يوسف شاهين الذي تتزامن مئويته هذا العام مع تكريمه في المهرجان، إضافة إلى المخرج صلاح أبو سيف والمخرج محمد عبد العزيز الذي منحه أول فرصة سينمائية من خلال فيلم ليلة عسل.

فهمي يرسل رسائل دعم مصرية

من جهته، تحدث رئيس المهرجان الفنان المصري حسين فهمي، عن الدور الإنساني الذي تقوم به بلاده في دعم السودان ولبنان، مشددا على تمسّكها بموقفها تجاه القضية الفلسطينية.

كما تطرق إلى الحضور المصري في المحافل الدولية، ومنها اختيار الدكتور خالد العناني أمينا عاما للـ"يونسكو"، والدكتور مينا رزق رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، بالإضافة إلى تأهل المنتخب مصر إلى كأس العالم 2026.

كما تحدث فهمي عن مشروع المهرجان لترميم الأفلام المصرية، مؤكدا أن السينما المصرية تمتلك تاريخا يزيد على 100 عام، وأن ترميم نحو 1400 فيلم من كلاسيكياتها يمثل ضرورة لحماية التراث وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصورة لائقة.

كما أعلن فهمي عن تكريم المخرج محمد عبد العزيز بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر تقديرا لمسيرة طويلة قدم خلالها أعمالا تركت أثرا مهما في تاريخ السينما المصرية.

وتسلّم عبد العزيز الجائزة من وزير الثقافة ورئيس المهرجان، معربا عن امتنانه وسعادته، واصفا التكريم بأنه "لحظة فخر تتوّج سنوات من العمل والعطاء".

ووجّه رسالة للجيل الشاب قائلا إن "الإخلاص للفن هو الطريق الحقيقي للنجاح… والسينما لا تبخل على من يمنحها بإخلاص".

تكريم التركي نوري بيلغي جيلان

أما الإعلامية جاسمين طه زكي، فقدّمت تكريم المخرج والسيناريست التركي الكبير نوري بيلغي جيلان، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، ليحصل أيضا على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وسلّمه وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الجائزة.

وأعرب جيلان عن سعادته بوجوده في القاهرة وبترؤسه لجنة التحكيم، قبل أن يقدّم أعضاء اللجنة التي ضمّت: الممثلة المصرية بسمة، المخرج الرماني بوغدان موريسانو، والمخرج الصيني جوان هو، والمخرجة المصرية نادين خان، إلى جانب المونتيرة الإيطالية سيمونا باجي، والمخرجة التونسية ليلى بوزيد.

تكريم مؤثر للفنانين الراحلين

وتضمّن الحفل عرض فيديو مؤثر استعاد لحظات من مسيرة عدد من الفنانين الذين رحلوا هذا العام، في لفتة وفاء لتاريخهم الفني. وشمل المقطع كلا من: نبيل الحلفاوي، وسميحة أيوب، ولطفي لبيب، وسليمان عيد، بالإضافة إلى مدير التصوير تيمور تيمور، والمخرج سامح عبد العزيز، والمؤلف أحمد عبد الله.

وشهد حفل الافتتاح حضورا بارزا لعدد من نجوم الفن، بينهم، يسرا، ولبلبة، ومحمود حميدة، وخالد النبوي، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وغيرهم من صناع السينما في مصر والعالم العربي.

وتتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع عروض أفلام، وورش عمل، وندوات، وتكريمات متعددة.