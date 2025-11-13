أسرة أم كلثوم تتحرك قانونيا بعد إعلان فرقة إسرائيلية إحياء تراث كوكب الشرق

كشفت أسرة أم كلثوم عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد فرقة غنائية إسرائيلية أعلنت تنظيم حفل لإعادة تقديم أعمال كوكب الشرق في الذكرى الخمسين لرحيلها.

وتعتزم الفرقة، التي تُعرف باسم الأوركسترا الإسرائيلية/فرقة النور، إقامة سلسلة من الحفلات داخل الأراضي المحتلة، في خطوة اعتبرتها الأسرة استغلالا غير مقبول لتراث الفنانة الراحلة، مما أثار موجة غضب واسعة بين جمهورها ومحبيها في العالم العربي.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، قالت جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم إن ما يجري الترويج له في إسرائيل يُعد تعديا صريحا على اسم الفنانة وتراثها الفني، مؤكدة أن الأسرة ترفض تمامًا استخدام أعمال كوكب الشرق في أي عرض موسيقي دون إذن رسمي أو حقوق واضحة.

وأضافت الدسوقي أن تراث أم كلثوم يمثل قيمة وطنية وثقافية كبرى لا يمكن السماح بالمساس بها، مشددة على أن الحفاظ على هذا الإرث الفني مسؤولية جماعية تستدعي تحركًا رسميا من الجهات المختصة لضمان حمايته من أي محاولة استغلال أو تشويه تُفقده أصالته ومكانته في التاريخ الفني العربي والعالمي.

بدوره أوضح المستشار ياسر قنطوش، محامي أسرة أم كلثوم، في مداخلة للبرنامج عن نية الأسرة البدء في اتخاذ إجراءات قانونية بعد ظهور مشاهد لفرقة إسرائيلية تستعد لتقديم حفل يتضمن أغاني كوكب الشرق. وقال إن حقوق الملكية الفكرية ملك أصيل للمبدع ولا تسقط بمرور الزمن، وإن أي استخدام لصوت أم كلثوم أو أعمالها يستلزم تصريحا رسميا من الجهة المالكة للحقوق.

وأضاف قنطوش أن الشركة المكلفة بمتابعة حقوق أم كلثوم لم تقم بدورها في حماية الملكية الفكرية كما يجب، مشددا على أن أي فرقة أو أوركسترا لا يحق لها أداء أغاني أم كلثوم أو إقامة حفلات تعتمد على أعمالها دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة.

وأكدت الأسرة أنها ستتابع الملف قانونيا حتى النهاية لضمان عدم تكرار مثل هذا النوع من الاعتداء على إرث الفنانة الراحلة، والحفاظ على حقوقها الأدبية والفنية كاملة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، كشفت أن فرقة تُعرف باسم "النور" تستعد لإقامة حفل موسيقي داخل الأراضي المحتلة يتضمن إعادة أداء مجموعة من أغنيات أم كلثوم. وأوضحت الصحيفة أن المطربة فيوليت سلامة ستشارك في الحفل إلى جانب نحو 30 عازفا، مما أثار ردود فعل غاضبة بين المصريين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف التقرير أن الفرقة تخطط لتقديم عروض موسيقية في عدد من المدن، من بينها يافا وحيفا وبئر السبع، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قوبلت في مصر برفض واسع وانتقادات حادة، اعتبرها كثيرون تعديا واضحا على الإرث الفني والرمزي لأم كلثوم، التي تُعد أحد أبرز رموز الثقافة العربية في القرن العشرين.