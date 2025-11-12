مسلسل "كارثة طبيعية".. عندما تتحول الأبوة إلى معركة من أجل البقاء

ينضم مسلسل "كارثة طبيعية" إلى خريطة الدراما المصرية المعاصرة باعتباره خطوة نوعية للفنان محمد سلام، الذي يخوض أولى بطولاته المطلقة على الشاشة الصغيرة، بعد مسيرة ارتبطت أكثر بالشخصيات الكوميدية المساعدة، هذه النقلة منحت العمل خصوصية، وسمحت لسلام بتقديم جانب أكثر اتزانا وعمقا في أدائه، خاصة بعد غيابه عامين عن الشاشة وافتقاد الجمهور له.

يأتي المسلسل بوصفه عملا دراميا يحمل بصمة مختلفة داخل المشهد التلفزيوني، إذ يقترب بذكاء من مأزق الإنسان المعاصر الذي يستيقظ كل يوم على تحدٍّ جديد يهدد استقراره، لا يحاول العمل أن يبهرنا بمواقف خارقة للعادة، بل يستقي مادته من الروتين المألوف، ليحول تفاصيل الحياة البسيطة إلى ساحة اختبار قاسية.

رؤية أكثر واقعية

نشأت شهرة المسلسل في بدايات عرضه من كونه يضع أمامنا بطلا يواجه مفاجآت الحياة المربكة، ولعل العنوان "كارثة طبيعية" يحمل دلالة مزدوجة: من جهة الكارثة التي تفتعلها الطبيعة أو القدر، ومن جهة أخرى الكارثة اليومية التي تهدد استقرار حياة الأسرة في مجتمع سريع التحول.

تعد هذه الخلفية السياقية بكاملها مفتاحا لفهم المناخ العام للعمل، إذ تتوغل الحكاية في قلب الطبقة المتوسطة المصرية، التي أصبحت في مواجهة مباشرة مع أزمات اقتصادية واجتماعية تعصف بطموحاتها.

تتركز الحكاية حول محمد شعبان (محمد سلام)، شاب متزوج حديثا ويعمل في إحدى شركات الاتصالات، يقرر تأجيل الأبوة إلى حين تتحسن الظروف المعيشية وهو ما يبدو أملا بعيد المنال بسبب طوفان المسؤوليات. بيد أن زوجته شروق (جهاد حسام الدين) تتشبث بحلم الأمومة لتأتي المفاجأة الصادمة بإنجاب سبعة أطفال دفعة واحدة، فتغرق الأسرة في دوامة مالية ونفسية لا تنتهي.

ما بعد "بالطو"

"كارثة طبيعية" كتبه أحمد عاطف فياض، مؤلف مسلسل "بالطو" الذي أسند إلى الممثل عصام عمر في أول بطولة له، وحقق نجاحا هائلا -وقت عرضه- فاق التوقعات ليصبح أحد أهم الأعمال الدرامية القصيرة القريبة لقلب الجمهور المحب للكوميديا.

وفي تجربته الثانية، يؤكد فياض موهبته بمجال التأليف وقدرته على توجيه قلمه نحو مناطق مهملة في دراما الطبقة المتوسطة، ورغم أن العمل يصنف كوميديا، فإنه لم يبن على الاستسهال بالكتابة أو يلجأ إلى الإيفيهات السريعة المعلبة، وإنما حظِي ببناء درامي تصاعدي.

حيث البداية الهادئة نسبيا، لكنها سرعان ما تشهد تقلبا، هذا التسلسل ليس عشوائيا، بقدر ما تعمّد السيناريو ربَط مشهدا بآخر عبر فكرة أن ثمة كارثة انفجرت بفعل قرار أو حدث صغير، وأن الانفجار ليس نتيجة ظاهرة خارقة، بل تراكم ظروف حياتية عادية.

بشكل عام، نجح السيناريو بأن يستمد السخرية من ثقل الواقع، لكن في المقابل، هناك بعض القفزات النوعية السريعة التي لم تحظ بما يكفي من المبررات مما قلل من قدر التشويق وفرص التماسك الدرامي، كذلك اعتمدت الكتابة على مفاجآت كبيرة كمفتاح للحركة عوضا عن التطورات النابعة من الشخصيات.

أداء متوازن

على صعيد الأداء، يعود محمد سلام إلى الشاشة بشخصية ذات أبعاد إنسانية معقدة، تمكن من خلالها من التعبير عن مشاعر متباينة من الدهشة والتوتر واليأس، محافظا على توازن دقيق بين الكوميديا والدراما، دون أن يحتكر المشاهد المضحكة أو يتحول إليها بالكامل.

أما جهاد حسام الدين فقدمت شخصية الزوجة بأداء متزن وواقعي، بعيد عن المبالغة أو التصنع، في حين أضفى كمال أبو رية حضورا هادئا ومرحا في آن، مجسدا دورا داعما دون مبالغة. ومع ذلك، يبقى حمزة العيلي المفاجأة الأبرز في العمل، إذ برز رغم محدودية مساحة دوره، مقدّما طاقة كوميدية طبيعية تستحق استثمارا أوسع في أعمال مقبلة.

تجربة أولى مبشرة

يذكر أن "كارثة طبيعية" هو العمل الأول للمخرج حسام حامد الذي نجح بالمزج بين الكوميديا السوداء والدراما الاجتماعية، مستخدما إيقاعا متسارعا بما يناسب عدد الحلقات ويخدم فكرة توالي الكارثة. وقد تنوع استخدام الكاميرا بين الزوايا المقربة لنقل ما يشعر به البطل من ضيق أو توتر، ولقطات البانوراما لإبراز حجم المعضلة.

في حين اتسم العمل بالمونتاج ذي الإيقاع السريع، وهو وإن كان مناسبا للحفاظ على تفاعل المشاهد، إلا أن سرعة الانتقال في بعض الأحيان حالت دون الاستمرار في لحظة شعورية معينة مثل تأثر البطل بمعلومة صادمة، وكان من الأفضل لو أتيحت مساحة كافية لتمديد المشاعر أو التصدي للحدث قبل الانتقال.

وفي المجمل يمكن وصف العمل بالمتماسك بصريا حيث اختيار الألوان الدافئة في مشاهد الحياة المنزلية المعتادة، مما يعكس أجواء الطبقة التي ينتمي إليها الأبطال، والملابس العملية المناسبة للشخصيات والتي لا تدل على أي رفاهية، بجانب الديكور الذي صمم بحيث يصبح مألوفا للمشاهد المصري لتعزيز الارتباط.

أما عن نقاط الضعف، يمكن حصر ما تبقى في كون الشخصيات الثانوية محدودة الأبعاد مما أفقدها نصيبها من التأثير، وخلو العمل من بصمة بصرية أو صوتية تنشئ له هوية خاصة.

"كارثة طبيعية" مسلسل قصير من 10 حلقات ويعرض حاليا عبر منصة "واتش إت"، لم يكتف العمل بطرح قصة عائلية تحت الضغط بغرض الترفيه، بل تعامل مع حالة جيل كامل يعيش بين ارتفاع كلفة الحلم وانسداد الأفق. ورغم أن بعض العناصر الفنية كانت تحتاج إلى مزيد من التعمق، فإن المسلسل ينجح بالتقاط نبض الواقع المصري الراهن بذكاء وحرفية.

المسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد وبطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، حمزة العيلي، كمال أبو رية، وكارولين خليل.