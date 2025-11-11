ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في وهران: المعلومة كانت خاطئة ولم أقصد الإساءة

ما زال الفنان المصري ياسر جلال يسعى لاحتواء الجدل الذي أثارته كلمته خلال مشاركته في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر، بعدما تعرّض لانتقادات واسعة إثر تصريحاته حول الدعم العسكري الجزائري لمصر.

فبعد أن واجه موجة من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع جلال إلى توضيح موقفه وتقديم اعتذار رسمي، مؤكدا أن ما قاله تضمن "معلومة غير دقيقة" وأنه لم يقصد بأي حال الإساءة أو التقليل من دور الجزائر أو تاريخها.

القصة الكاملة للأزمة

أثار الفنان المصري ياسر جلال جدلا واسعا خلال مشاركته في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر، بعد تصريح أدلى به أثناء كلمته في إحدى فقرات التكريم، قال فيه إن والده أخبره أنه "بعد حرب 1967 ظهرت شائعة بأن إسرائيل ستنفذ إنزالا في ميدان التحرير، فأرسلت الجزائر قوات صاعقة لحماية المصريين".

هذا التصريح قوبل بموجة من الانتقادات على المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام، إذ رأى كثيرون أنه يتضمن معلومة غير دقيقة تاريخيا، ولا يستند إلى مصدر موثوق، معتبرين أن الفنان نقل رواية شخصية لا أساس لها من الوثائق أو الشهادات الرسمية.

وبعد تصاعد الجدل، خرج ياسر جلال في مقطع مصوّر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ليقدم توضيحا واعتذارا، قال فيه: "أنا حكيت ما رواه لي والدي عن تلك الفترة، لكن يبدو أن الأمر التبس عليه، فقد كانت هناك حروب شائعات كثيرة بعد 67، ولما تابعت كلام المتخصصين على الفضائيات وعرفت أن المعلومة خاطئة، أنا بعتذر عنها".

كما أصدر الفنان بيانا رسميا أكد فيه أن "العلاقات بين مصر والجزائر أكبر من أي سوء فهم أو اجتهاد شخصي"، مشددا على أنه لم يقصد الإساءة بأي شكل، وأن ما يجمع الشعبين هو "تاريخ طويل من المحبة والاحترام المتبادل".

وبهذا الاعتذار، حاول جلال إنهاء الأزمة التي بدأت بكلمة تكريمية عفوية، لكنها تحولت إلى قضية جدلية ثقافية وإعلامية، أعادت تسليط الضوء على حساسية العلاقة بين الفن والتاريخ، وحدود المسؤولية في تداول المعلومة على المنصات العامة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر جلال كان مسلسل "جودر 2″، الذي عُرض عام 2025، وشارك فيه بدور يمزج بين الطابع الدرامي والأسطوري. ويعمل حاليا على تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر"، الذي يؤدي فيه شخصية مذيع تلفزيوني يتناول قضايا مجتمعية، إلى جانب استعداده لمسلسل جديد بعنوان "كلهم بيحبوا مودي" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وقد أدى ياسر جلال اليمين الدستورية عضوا في مجلس الشيوخ المصري في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.