عرف النجومية متأخرا وشارك في أعمال عالمية.. وفاة الممثل الإيراني إرشادي عن 78 عاما

توفي الممثل الإيراني همايون إرشادي عن عمر ناهز 78 عاما اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

عُرف إرشادي عالميا بدوره المميز في فيلم "طعم الكرز" (1997) للمخرج الراحل عباس كيارستمي، الحائز السعفة الذهبية، والذي يروي قصة رجل يائس يبحث عمن يدفنه بعد انتحاره الذي خطط له.

حقق الفيلم شهرة عالمية لإرشادي وبداية مسيرة تمثيلية متأخرة لكنها حظيت باحترام كبير.

وُلد إرشادي في مدينة أصفهان بوسط إيران عام 1947 ودرس هندسة العمارة قبل دخوله عالم السينما.

كما وصلت أعماله إلى الجمهور العالمي من خلال مشاركته في إنتاجات هوليودية مثل فيلم "عداء الطائرة الورقية" (The Kite Runner) سنة 2007.

وشارك أيضا في فيلم "رجل مطلوب بشدة" (A Most Wanted Man) في 2014، وظهر لفترة وجيزة في فيلم "زيرو دارك ثيرتي" (Zero Dark Thirty) في 2012.

وأكدت دار السينما الإيرانية وفاته وقدمت تعازيها للوسط الفني، مشيدة بإرشادي كشخصية بارزة في السينما والمسرح والتلفزيون.

ووصفته المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في منشور على إكس، بأنه "ممثل نبيل ومميز في السينما الإيرانية"، معبرة عن حزنها لوفاته.