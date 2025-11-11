حضور فلسطيني قوي في النسخة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة واسعة لأفلام عربية وعالمية تمثل مختلف المدارس السينمائية.

وتتميز هذه الدورة بحضور فلسطيني ومصري بارز إلى جانب مشاركة أفلام من دول عربية أخرى، مما يعكس تنوع التجارب والرؤى الإبداعية في المنطقة. وتتناول الأعمال المشاركة مجموعة من القضايا الإنسانية والسياسية والثقافية التي تعكس هموم الواقع العربي وتفاعل السينما مع قضايا الإنسان والمجتمع.

أصوات سينمائية من فلسطين

من أبرز المشاركات اللافتة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تلك التي تتناول القضية الفلسطينية، حيث يحظى فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية بعرضٍ خاص ضمن فعاليات المهرجان بعد فوزه بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي ومشاركته في مهرجان الدوحة السينمائي.

يروي الفيلم قصة الطفلة هند رجب التي استُشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقدّمًا معالجة إنسانية توثق مأساة الطفولة الفلسطينية في زمن الحرب.

كما يشارك في المسابقة الدولية الفيلم الفلسطيني "كان يا ما كان في غزة" للمخرجين التوأمين طرزان وعرب ناصر، الفائز بجائزة أفضل إخراج في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي، وهو عمل يعكس واقع غزة بعيون سينمائية شابة تمزج بين الحس الواقعي والرمزي.

يرصد الفيلم الفلسطيني "كان يا ما كان في غزة" أجواء القطاع عام 2007 من خلال قصة شابين يحاولان النجاة وسط واقع خانق، تتقاطع فيه الحياة اليومية البسيطة داخل مطعم فلافل مع عالم يسيطر عليه الفساد والتهريب. ويقدّم العمل معالجة تجمع بين السخرية والوجع الإنساني دون الانحياز إلى خطاب سياسي مباشر، مما يمنحه طابعا فنيا وإنسانيا في آنٍ واحد.

أما ضمن أسبوع النقاد، فيُعرض الفيلم الوثائقي "حبيبي حسين"، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين والسعودية وألمانيا والسويد. يتناول العمل قصة حسين درابي، آخر عارض أفلام في إحدى دور السينما القديمة بمدينة جنين، الذي يجد نفسه غريبًا عن المكان بعد أن أعادت منظمة ألمانية ترميم السينما التي أفنى عمره فيها. وبين شغفه القديم وعدسات الحاضر، يحاول حسين التمسك بذكرياته ومهنته في مواجهة عالمٍ لم يعد يعترف بعشاق السينما التقليدية.

إعلان

وفي قسم البانوراما الدولية، يُعرض الوثائقي "فلسطيني على الطريق" للمخرج إسماعيل الهباش من فلسطين، مواصلًا الحضور اللافت للسينما الفلسطينية في هذه الدورة من المهرجان.

يوثق الفيلم رحلة مخرج فلسطيني حرم طويلا من حرية التنقل، يسير أخيرا على الطريق الذي سلكه المسيح قبل ألفي عام من الناصرة إلى القدس، ليجد أن هذا الطريق بات ممتلئا بمخيمات اللاجئين وشاهدا على تغير الزمن واستمرار أثر النكبة في الذاكرة والهوية الفلسطينية.

ويعرض ضمن برنامج العروض الخاصة الفيلم الوثائقي "من لا يزال حيا"، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا وسويسرا، من إخراج نيكولاس واديموف.

يرصد الفيلم تجارب تسعة أشخاص من غزة يستعيدون تفاصيل حياتهم قبل الحرب وخلالها، في وقت يرسمون فيه بخطوط الطباشير خرائط أحيائهم التي دمرتها القذائف.

حضور مصري متنوع بين الروائي والتوثيق

وفي المسابقات المختلفة، يبرز هذا العام الحضور المصري القوي، خاصة في المسابقة الرسمية التي تضم فيلم "ضايل عنا عرض" من إخراج مي سعد وأحمد الدنف.

واللافت أن الفيلم المصري يتناول هو الآخر القضية الفلسطينية من خلال متابعة فرقة سيرك غزة الحر خلال الحرب، موثقا عروضهم للأطفال في الشوارع ومدارس النزوح كفعل مقاومة للحرب ومحاولة لصناعة الأمل وسط الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي آفاق السينما العربية، يشارك فيلم المخرج ياسر شفيعي "شكوى رقم 713317″، من بطولة محمود حميدة، وشيرين وهنا شيحة.

كما تشهد المسابقة منافسة الفيلم المصري "بنات الباشا"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، من إخراج محمد جمال العدل، وبطولة زينة، وسوسن بدر، وصابرين وأحمد مجدي.

ومن الأفلام المصرية أيضا، يشارك فيلم "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وهو إنتاج مشترك بين مصر وألمانيا والسودان.

ويعرض الفيلم المصري "مثلث الحب" ضمن العروض الخاصة، وهو فيلم تسجيلي من إخراج آلاء محمود. وفي قسم العروض الخاصة أيضا يعرض فيلم "الحياة بعد سهام" للمخرج نمير عبد المسيح.

يتناول الفيلم رحلة المخرج بعد وفاة سهام، المرأة التي شكّلت حضورا محوريا في حياته، حيث يدفعه رحيلها إلى إعادة اكتشاف ماضي عائلته بين مصر وفرنسا. ومن خلال استحضار روح سينما يوسف شاهين، يرسم العمل تأملا إنسانيا في الفقد والمنفى والحنين، وكيف يظل الحب والذاكرة حيين رغم الغياب.

وذلك إلى جانب أفلام برنامج البانوراما المصرية التي تضم ستة أعمال هي: "رابح سمير أبو الوفا" للمخرج عمر علي، و"صف تاني" إخراج عمرو عابد، و"تاني يوم" للمخرجة زينة عمرو دسوقي، و"مرة تانية" إخراج حسن نوبي، و"قفلة" للمخرج أحمد مصطفى الزغبي، وفيلم "أكشن، نادية كت" إخراج سلمى الشرنوبي.

5 أفلام عربية في المسابقة الدولية

تشهد المسابقة الدولية في الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي عرض 14 فيلما، بينها 5 أفلام عربية، هي: الفيلم الفلسطيني "كان يا ما كان في غزة"، والمصري "ضايل عنا عرض"، واللبناني "ثريا حبي" لنيكولا خوري، والتونسي "اغتراب" لمهدي هميلي، والفيلم المغربي "زنقة مالقة" لمريم توزاني.

9 أفلام في مسابقة آفاق السينما العربية

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، يتنافس 9 أفلام تمثل تنوع الإنتاج في المنطقة، منها: "بنات الباشا"، و"شكوى رقم 713317″، و"كلب ساكن" (لبنان)، و"الجولة 13″ (تونس)، و"عزة" (ألماني سعودي)، و"فلانة" (عراقي قطري فرنسي)، و"كوندافا" (المغرب)، و"كأن لم تكن" (تونس)، و"ضد السينما" (السعودية).

تنوع عربي لافت في الأفلام القصيرة

تشهد مسابقة الأفلام القصيرة مشاركة عربية قوية هذا العام من بين 24 فيلما، من أبرز المشاركات الفيلم القطري الكويتي الوثائقي "سبات النخيل" للمخرج ماجد الرميحي، ومن قطر أيضا فيلم "العصافير لا تهاجر" للمخرج رامي الجربوعي، وهو إنتاج مشترك بين تونس وقطر وألمانيا.

إعلان

كما يشارك فيلم "بايسانوس"، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وإسبانيا وتشيلي، من إخراج أندريس خميس جياكومان وفرانسيسكا خميس جياكومان، والفيلم اللبناني "تيتا وتيتا" إخراج لين الصفح، إلى جانب فيلم "أنا، من حادث أو من الحب" للمخرج خليل تشرتي، إنتاج فرنسي سوري مشترك.

وتضم المسابقة أيضا الفيلم المغربي الفرنسي "ذكرى" إخراج بيير لويس جوبير، والفيلم المصري الفرنسي الوثائقي "إيمان" للمخرج أمير يوسف، والفيلم المصري الألماني السوداني "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي، وفيلم "شوارع القاهرة" للمخرج عبد الله الطايع إنتاج فرنسي، إلى جانب الفيلم المصري "اللي مايتسماش" إخراج أبانوب نبيل، والفيلم التونسي الإيطالي "في البداية تحمر الوجنتان ثم نعتاد" للمخرجة مريم الفرجاني، وفيلم "القمع" للمخرج مارك أيمن من مصر.

كلاسيكيات مرممة

ضمن فعاليات المهرجان، يعرض عدد من الأفلام المرممة من بينها الفيلم العراقي "سعيد أفندي" المعروض ضمن برنامج كلاسيكيات القاهرة، وهو من إنتاج عام 1956 وإخراج كاميران حسني.

أما برنامج الكلاسيكيات المصرية، فيضم 21 فيلما مرمما، من أبرزها: "قصر الشوق" و"بين القصرين" للمخرج حسن الإمام، و"القاهرة 30″، و"الزوجة الثانية" للمخرج صلاح أبو سيف، و"شيء من الخوف" و"المستحيل" إخراج حسين كمال، و"السمان والخريف"، و"الشحات" و"جريمة في الحي الهادئ"، و"الطريق" إخراج حسام الدين مصطفى.

إلى جانب "الناس والنيل" ليوسف شاهين، و"زوجتي والكلب" لسعيد مرزوق، و"غروب وشروق"، و"الرجل الذي فقد ظله" للمخرج كمال الشيخ، و"الحرام" لهنري بركات، و"قنديل أم هاشم" لكمال عطية، و"امرأة على الطريق" لعز الدين ذو الفقار، و"خان الخليلي" لعاطف سالم، و"السراب" لأنور الشناوي، و"ليل وقضبان" لأشرف فهمي، و"مراتي مدير عام" للمخرج فطين عبد الوهاب.