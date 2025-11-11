جرعات من الأكشن والكوميديا والفنتازيا.. هكذا ستودع هوليود عام 2025

يترقب عشاق السينما في أنحاء العالم عرض مجموعة من الأفلام المنتظرة خلال الشهرين الأخيرين من عام 2025 الذي وصفه عدد من النقاد بأنه عام سينمائي متوسط من حيث الجودة.

ورغم ذلك، فقد حققت بعض الأفلام إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر العالمي، من أبرزها "ليلو وستيتش" (Lilo & Stitch)، و"ماينكرافت (A Minecraft Movie)، بالإضافة إلى "عالم الجوراسي: ولادة جديدة" (Jurassic World: Rebirth).

وفي ما يلي نستعرض أبرز الأفلام المرتقبة التي ستُعرض قريبا وسط حالة من الترقب من قبل الجمهور، مثل "أفاتار: النار والرماد" (Avatar: Fire and Ash)، و"ويكد: من أجل الخير" (Wicked: For Good)، و"جاي كيلي" (Jay Kelly).

عودة أشهر الأفلام في حلة جديدة

من المقرر أن يشهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري طرح فيلم "المفترس: الأرض الوعرة" (Predator: Badlands)، وهو الجزء السابع من سلسلة أفلام "المفترس" الشهيرة التي تجمع بين الخيال العلمي والرعب. ويقدم هذا الإصدار رؤية مختلفة عن الأجزاء السابقة، إذ تدور أحداثه على كوكب خيالي يتحالف فيه كائن فضائي منبوذ مع إنسان آلي في مهمة دموية ضد عدو مشترك.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين العالميين، من بينهم النيوزيلندي ديميتريوس كولوماتانجي، والأميركية إيل فانينغ، والكندية جيسيكا ماتن، والألماني توماس كريتشمان، بينما يتولى الإخراج دان تراختنبرغ الذي سبق أن أخرج الجزأين الأخيرين من السلسلة، ليستكمل بذلك واحدة من أطول سلاسل أفلام الخيال العلمي وأشهرها في هوليود.

ففي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، يُطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام الخدع السحرية الشهيرة "الآن تراني" (Now You See Me)، تحت عنوان "الآن أنت تراني: الآن لا" (Now You See Me: Now You Don’t)، في محاولة من صناع العمل لجذب جيل جديد من المشاهدين عبر مغامرة مشوقة تجمع بين شخصيات "الفرسان الأربعة" وأعضاء جدد من الشباب المغامرين في مواجهة خصم غامض.

إعلان

يعود في هذا الجزء عدد من نجوم السلسلة الأصليين، من بينهم مورغان فريمان، وودي هارلسون، جيسي آيزنبرغ، ديف فرانكو، آيلا فيشر التي غابت عن الجزء الثاني عام 2016، كما ينضم إليهم وجوه جديدة مثل أريانا غرينبلات، دومينيك سيسا، جستيس سميث، روزاموند بايك.

كتب السيناريو فريق من الكتاب يضم إريك وارن سينغر وسيث غراهام سميث ومايكل ليسلي وريت ريس، بينما يتولى الإخراج روبن فليشر في أول مشاركة له ضمن السلسلة، بعد نجاحه في أفلام مثل "Zombieland" و"Venom".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، تعود شخصيتا غليندا وإلفابا إلى الشاشة في الجزء الثاني من فيلم الفنتازيا الموسيقي "ويكد: من أجل الخير" (Wicked: For Good)، الذي يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول العام الماضي، وسط توقعات بتحقيقه إقبالا جماهيريا واسعا في دور العرض العالمية.

يواصل فيلم "ويكد: من أجل الخير" (Wicked: For Good) الاعتماد على طاقمه السابق من النجوم، وفي مقدمتهم أريانا غراندي، وسينثيا إيريفو، وجيف غولدبلوم، وجوناثان بيلي، وهو من إخراج جون إم. تشو وتأليف غريغوري ماجوير وويني هولزمان. يستند الفيلم إلى رواية "ساحر أوز الرائع" (The Wonderful Wizard of Oz) للكاتب الأميركي ل. فرانك بوم الصادرة عام 1900، والتي ألهمت العديد من الأعمال الفنية، أبرزها الفيلم الكلاسيكي الشهير "ساحر أوز" (The Wizard of Oz) الصادر عام 1939.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، يُطرح الجزء الثالث من سلسلة الغموض والتحقيق "أخرجوا السكاكين" (Knives Out) بعنوان "استيقظ أيها الرجل الميت: لغز نايفز آوت" (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)، حيث يعود المحقق بينوا بلانك، الذي يؤدي دوره دانيال كريغ، في مغامرة جديدة مع فريق مختلف من النجوم، من بينهم غوش أوكونور، ميلا كونيس، غلين كلوز، كيري واشنطن، في حين يواصل المخرج ريان جونسون كتابة السلسلة وإخراجها.

وفي ختام العام، يُعرض الإصدار الثالث من سلسلة الخيال العلمي الملحمية "أفاتار" بعنوان "أفاتار: النار والرماد" (Avatar: Fire and Ash) خلال النصف الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2025، بمشاركة زوي سالدانا، وميشيل يوه، وسام وورذينغتون، ضمن واحد من أكثر الأفلام ترقبا في العام لما يمثله من استمرار لأحد أنجح المشاريع السينمائية في تاريخ هوليود.

ورغم أن الفيلم لم يُطرح بعد، فقد أعلن المخرج والمؤلف جيمس كاميرون بالفعل عن تعاقده على الجزأين الرابع والخامس، والمقرر طرحهما في عامي 2029 و2031 على التوالي.

حضور كبار النجوم

تختتم هوليود عام 2025 بحضور لافت لكبار نجومها الذين سيُعرض لهم عدد من أبرز الأفلام المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي في مقدمتها فيلم "فرانكنشتاين" (Frankenstein) من إخراج المخرج الحاصل على الأوسكار غييرمو ديل تورو، والذي يضم النجمين أوسكار آيزاك وجاكوب إلوردي في البطولة. ومن المقرر طرح الفيلم في 7 نوفمبر/تشرين الثاني عبر منصة نتفليكس، بعد أن حصد إشادات واسعة عقب عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي خلال أغسطس/آب الماضي.

إعلان

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة البريطانية ماري شيلي الصادرة عام 1818، والتي تُعد من كلاسيكيات الأدب العالمي في أدب الرعب والخيال العلمي.

وفي التاريخ نفسه، تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "مت يا حبيبي" (Die My Love) الذي يجمع للمرة الأولى بين روبرت باتينسون وجينيفر لورانس.

العمل مقتبس من رواية بالعنوان نفسه للكاتبة أريانا هارويتش، صادرة عام 2012، وتدور أحداثه حول زوجين ينتقلان من المدينة إلى الريف حيث تصاب الزوجة باكتئاب ما بعد الولادة وتتفاقم حالتها إلى هلاوس وانفصال عن الواقع، في معالجة درامية تستكشف الجانب النفسي للإنسان وتناقش هشاشة العلاقات في مواجهة العزلة والاضطرابات الذهنية.

يعود النجم الحائز لجائزة الأوسكار برندان فريزر إلى أدوار الكوميديا من خلال فيلمه الجديد "العائلة المستأجرة" (Rental Family) المقرر طرحه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. الفيلم يُعد إنتاجا مشتركا بين الولايات المتحدة واليابان، ويشارك فيه فريزر إلى جانب عدد من الممثلين اليابانيين. تدور أحداث العمل حول رجل أميركي يعيش حالة من الضياع في طوكيو، فيلتحق بوكالة متخصصة في تأجير أشخاص لتأدية أدوار عائلية في المناسبات الاجتماعية، لتنشأ من خلال عمله علاقات إنسانية غير متوقعة مع زبائنه، في إطار يجمع بين الدراما واللمسة الكوميدية المؤثرة.

كما يلتقي النجمان جورج كلوني وآدم ساندلر لأول مرة في عمل مشترك ضمن فيلم "جاي كيلي" (Jay Kelly) الذي كتبه وأخرجه نوح بومباخ بالتعاون مع الكاتبة إميلي مورتيمر.

يحكي الفيلم قصة ممثل شهير في هوليود يواجه أزمات متراكمة في حياته الشخصية والمهنية، بما في ذلك صراعاته النفسية، قبل أن يتدخل مدير أعماله لمساعدته على تجاوزها واستعادة توازنه. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم عبر منصة "نتفليكس" في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.