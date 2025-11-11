اشتهر بدوره في "محارب الظل".. وفاة الممثل الياباني تاتسويا ناكاداي عن 92 عاما

توفي الممثل الياباني الشهير تاتسويا ناكاداي، الذي شارك في أفلام قطب الإخراج الياباني الراحل أكيرا كوروساوا مثل "محارب الظل" (Kagemusha) عن عمر يناهز 92 عاما، وفق ما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الثلاثاء.

وانضم ناكاداي المولود في العاصمة طوكيو، إلى مدرسة للتمثيل عام 1952 وارتقى إلى صفوف النجومية من خلال لعب الدور الرئيسي في ثلاثية "الحالة الإنسانية" (Ningen no Joken) المناهضة للحرب من إخراج ماساكي كوباياشي، والتي صورت رجلا مسالما يكافح في اليابان في زمن الحرب.

وفاز فيلمه "محارب الظل" لعام 1980، وهو قصة لص يتم توظيفه لانتحال شخصية قائد ساموراي، بجائزة السعفة الذهبية المرموقة في مهرجان كان السينمائي في العام ذاته.

كما شارك ناكاداي أيضا في فيلم "ران" (Ran) من إخراج كوروساوا عام 1985، والمستوحى من مسرحية شكسبير "الملك لير".

كما عمل ناكاداي أيضا على تطوير الجيل التالي، إذ أطلق مع زوجته، ياسوكو ميازاكي، مدرسة "موميجكو" للممثلين الشباب عام 1975 في طوكيو.

ناكاداي، الذي مُنح وسام الثقافة من الحكومة اليابانية عام 2015، توفي في مستشفى في طوكيو بسبب الالتهاب الرئوي في ساعة مبكرة السبت الماضي، الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.