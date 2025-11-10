"المفترس: الأراضي الوعرة" يعيد الروح إلى شباك التذاكر محققا 80 مليون دولار عالميا

استعاد شباك التذاكر الأميركي بعضا من عافيته بفضل الانطلاقة القوية لفيلم الخيال العلمي الجديد "المفترس: الأراضي الوعرة" (Predator: Badlands) الذي تصدّر قائمة الإيرادات في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا 40 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي، وفق تقديرات الأستوديوهات الأحد.

الجزء الثامن من سلسلة "المفترس" الشهيرة التي انطلقت عام 1987، تجاوز التوقعات المبدئية، ليُسجّل أفضل افتتاح في تاريخ السلسلة متفوقا على فيلم "إلين ضد المفترس" (Alien vs. Predator) الصادر عام 2004 الذي جمع 38.3 مليون دولار في أيامه الأولى.

كما حقق العمل 40 مليون دولار إضافية من الأسواق الدولية لصالح "أستوديوهات القرن العشرين" التابعة لشركة "والت ديزني"، مما رفع إجمالي إيراداته العالمية إلى 80 مليون دولار خلال 3 أيام فقط، في حين بلغت ميزانية إنتاجه نحو 105 ملايين دولار -وهي الأعلى في تاريخ السلسلة-.

كتب الفيلم وأخرجه دان تراختنبرغ، الذي سبق أن قدّم فيلم "بري" (Prey) من عالم "المفترس" عام 2022. وتدور أحداث الجزء الجديد في كوكب بعيد، حيث يلتقي مفترس شاب منبوذ (ديميتريوس شوستر-كولواماتانغي) بعالِمة أندرويد (إيل فانينغ) في مواجهة بين الغريزة والتعاطف وسط معارك ملحمية في بيئة قاحلة.

نال "المفترس: الأراضي الوعرة" إشادات نقدية واسعة، إذ حصل على تقييم 85% على موقع "روتن توميتوز"، في حين منحه الجمهور تقديرا "إيه -" على منصة "سينما سكور"، مما يعكس رضا عاما من المشاهدين عن التجديد الذي أدخله المخرج على السلسلة.

وقال المحلل السينمائي ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش"، إنها "بداية قوية للغاية، خصوصا بعد موسم خريفي ضعيف. جمهور الخيال العلمي والإثارة كان ينتظر شيئا من هذا الحجم، و’ديزني’ أخيرا وجدَت الرهان الصحيح".

صناعة السينما تلتقط أنفاسها

يأتي نجاح "المفترس: الأراضي الوعرة" بعد فترة ركود طويلة في شباك التذاكر الأميركي، إذ شهدت الأسابيع السابقة واحدة من أضعف عطلات نهاية الأسبوع السينمائية لعام 2025. وكانت سلسلة "إيه إم سي" -أكبر شبكة دور عرض في العالم- قد أعلنت عن خسائر فصلية بلغت 298.2 مليون دولار، وسط انخفاض الإقبال وضعف إيرادات أفلام الجوائز.

لكن عطلة هذا الأسبوع شكّلت نقطة تحوّل، إذ شهدت دفعة جديدة من الإصدارات السينمائية التي حاولت استعادة اهتمام الجمهور، رغم تفاوت نتائجها.

إصدارات جديدة تجتذب الجمهور

من جانبه، حقق فيلم "نفط سارة" (Sarah’s Oil) 4.5 ملايين دولار في 2,410 دار عرض، في أداء يُعدّ الأفضل بين الإصدارات الجديدة. وتدور أحداث الفيلم حول فتاة من أصول أفريقية في ولاية أوكلاهوما الأميركية، تكتشف أن أرض عائلتها غنية بالنفط مطلع القرن الـ20. ونال الفيلم تقييم "إيه+" من الجمهور، مع إشادة واسعة بأداء الممثلة نايا ديسير جونسون.

أما فيلم الدراما التاريخية "نورمبرغ" (Nuremberg)، فحصد بدوره 4.1 ملايين دولار، ويروي قصة محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، من بطولة رامي مالك وراسل كرو.

أما الدراما الرومانسية "متّ حبّي" (Die My Love) من إخراج لين رامسي وبطولة جينيفر لورانس وروبرت باتينسون، فافتتح عروضه بإيرادات 2.8 مليون دولار من 1,983 دار عرض. وقد حصل الفيلم على تقييم نقدي جيد في مهرجان كان، لكنه نال من الجمهور تقديرا ضعيفا "دي+" على "سينما سكور".

فيلم السيرة "كريستي" (Christy)، الذي تلعب فيه سيدني سويني دور الملاكمة الأسطورية كريستي مارتن، جمع بدوره 1.3 مليون دولار في عرضه الأول. ورغم الإيرادات المتواضعة، أثار أداء سويني ضجة مبكرة بين النقاد، وسط توقعات بترشيحات محتملة في موسم الجوائز المقبل.

أفلام الجوائز تواصل طريقها

من بين الأفلام الفنية البارزة هذا الأسبوع، برز فيلم "القيمة العاطفية" (Sentimental Value) للمخرج النرويجي-الدانماركي يواكيم تريير. ورغم عرضه المحدود في 4 صالات فقط، حقق الفيلم 200 ألف دولار بمعدل 50 ألف دولار للشاشة الواحدة- وهو ثالث أعلى متوسط عرض في عام 2025.

يشارك في بطولته رِناته راينسفي، وستيلان سكارسغارد، وإيل فانينغ في ظهورها الثاني خلال الأسبوع نفسه بعد "المفترس: الأراضي الوعرة".

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: