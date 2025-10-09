كلوني يعلن بدء تصوير "أوشنز 14" في 2026 بمشاركة روبرتس وبيت وديمون

كشف الممثل الأميركي جورج كلوني عن احتمال البدء بتصوير فيلم "أوشنز 14" (Ocean’s 14) العام المقبل، مرجحا عودة أبرز نجوم السلسلة الأصلية، جوليا روبرتس، وبراد بيت، ومات ديمون، ودون تشيدل.

موقع "فاراييتي" المتخصص في الشأن الفني، نقل عن كلوني قوله في مقابلة مع قناة "إي! نيوز"، قوله إنه "تمت الموافقة على الميزانية في شركة وارنر براذرز، ونحن الآن في مرحلة التحضير. الأمر كله يتعلق بجدولة المواعيد فقط، لذا نعمل على تحديد تاريخ بدء التصوير. على الأرجح سنبدأ بعد 9 أو 10 أشهر".

وعند سؤاله عن حماسه للعودة إلى العمل مجددا مع براد بيت على الشاشة الكبيرة، أجاب كلوني، "نعم، براد (بيت)، ومات (ديمون)، ودون (تشيدل)، وجوليا (روبرتس). تناولت العشاء مع جوليا الليلة الماضية، وما زالوا جميعا أصدقاء أعزاء جدا. لذلك فإن فرصة العمل معا مرة أخرى ستكون ممتعة".

وكان كلوني، الحاصل على جائزة الأوسكار، ألمح في عام 2023 إلى وجود سيناريو "رائع" للفيلم الجديد، وأكّدت "فاراييتي" في مطلع هذا العام أن المخرج ديفيد ليتش -صاحب فيلمي "كبش الفداء" (The Fall Guy) و"قطار فائق السرعة" (Bullet Train)- سينضم إلى العمل لإخراج الجزء الجديد من سلسلة السرقة والكوميديا الشهيرة.

انطلقت ثلاثية "أوشنز" الأصلية من إخراج ستيفن سودربرغ عام 2001 بفيلم "أوشنز 11" (Ocean’s Eleven)، الذي حقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا بإيرادات تجاوزت 450 مليون دولار عالميا.

تلت ذلك أفلام "أوشنز 12" (Ocean’s Twelve) الذي صدر عام 2004 وحقق إيرادات بلغت 362 مليون دولار، ثم "أوشنز 13" (Ocean’s Thirteen) الذي عُرض سنة 2007 وحقق إيرادات تجاوزت 311 مليون دولار.

وفي عام 2018، صدر الفيلم الفرعي "أوشنز 8" (Ocean’s 8)، من بطولة ساندرا بولوك بدور أخت "داني أوشن" (شخصية كلوني في السلسلة الأصلية)، بمشاركة كيت بلانشيت وريهانا وهيلينا بونهام كارتر وسارة بولسون وأوكوافينا وميندي كالينغ وآن هاثاواي. وبلغت إيراداته نحو 297 مليون دولار عالميا.

ماذا يحمل "أوشنز 14″؟

وكان موقع "آبروكس" نقل عن كلوني في عام 2023 قوله "لدينا بالفعل سيناريو جيد جدا لفيلم جديد من سلسلة ‘أوشنز’، وقد ننتهي فعلا إلى تنفيذ العمل. إنه سيناريو رائع".

وعندما سُئل عما إذا كان المقصود هو "أوشنز 14" تحديدا، أجاب "حسنا… لا أريد أن أُسمّيه بهذا الشكل بالضرورة. الفكرة أشبه بفيلم ‘أسلوب الذهاب’ (Going in Style)".

ويقصد كلوني فيلم الكوميديا الإجرامية الكلاسيكي "أسلوب الذهاب" للمخرج مارتن بريست والصادر عام 1979، حين قام ببطولته جورج برنز، وآرت كارني، ولي ستراسبرغ، وتشارلز هالاهان، وتدور قصته حول 3 مسنين يقرّرون تنفيذ عملية سرقة. وقد أُعيد إنتاجه عام 2017 من إخراج زاك براف وبطولة مورغان فريمان ومايكل كين وآلان أركين.

من جانبه، أوضح "فاراييتي" أن الجزء الجديد الذي تحدث عنه كلوني، منفصل تماما عن الفيلم مسبق الأحداث (Prequel) الذي أُعلن عنه سابقا، والمُتوقّع أن تقوم ببطولته نجما "باربي" (Barbie) مارغو روبي ورايان غوسلينغ، بإخراج جاي روتش وكتابة كاري سولومون، ومن المقرّر أن تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في أوروبا.