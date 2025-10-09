سلسلة أفلام المقاطعة.. حكاية المقاومة السلمية من الجزيرة 360

قال مدير الإنتاج الأصلي في منصة الجزيرة 360 عواد جمعة إن سلسلة أفلام المقاطعة تتكون من 6 أفلام بدأ إنتاجها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتهدف إلى تتبع جذور فكرة المقاطعة منذ نشأتها حتى اليوم، باعتبارها أحد أبرز أشكال المقاومة السلمية في التاريخ الحديث.

وسلسلة أفلام "المقاطعة" توثق مسيرة المقاومة السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأت بـ"إلى تجربة جنوب أفريقيا" ضد "التمييز العنصري"، ثم "ما بعد الطوفان" التي ترصد تحول المقاطعة إلى مشروع اقتصادي وطني في فلسطين، وتليها "معركة العقول" التي تكشف حرب الرواية والإعلام بين إسرائيل وحركة المقاطعة، ثم "الخلاص المزيف" التي تتناول تحالف الدين والسياسة في دعم الصهيونية المسيحية، وتواصل السلسلة مع "التطبيع والمقاومة الرياضية" التي توثق نهوض الحركات المناهضة للتطبيع حول العالم، وتختتم بـ"حراك الجامعات" حيث ترصد انتفاضة طلابية عالمية جعلت المقاطعة رمزا للعدالة والحرية.

وأوضح جمعة أن السلسلة طرحت أسئلة جوهرية عن المقاطعة ومن استخدمها؟ ولماذا؟ وكيف تحولت إلى سلاح أخلاقي واقتصادي بيد الشعوب؟

وأشار إلى أن التصوير تم في أكثر من 10 دول، وبمشاركة أكثر من 50 شخصية عالمية من فنانين ووزراء خارجية ونشطاء في أوروبا وأفريقيا وآسيا، ومن بينهم وزيرة خارجية جنوب أفريقيا السابقة.

وأضاف جمعة أننا لم نكتف بعرض المقاطعة من منظور سياسي، بل تناولناها من بوابتها الفلسفية والأخلاقية والدينية أيضا، فالفكرة ليست جديدة، بل هي مبدأ متجذر في الوعي الإنساني منذ قوله تعالى في سورة البقرة "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين".

وأشار إلى أن السلسلة تُظهر وجهات نظر متعددة مسيحية ويهودية وإسلامية وعلمانية حول المقاطعة، بوصفها السلاح السلمي الأبرز في القرن الـ20 الذي تواجه به الشعوب أنظمة الاحتلال والفصل العنصري.

تجارب الشعوب

وتغوص سلسلة أفلام المقاطعة في جذور الحركة من أرشيف النضال العالمي ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وأيرلندا، وصولا إلى فلسطين، حيث استُكملت الفكرة وتحولت إلى حركة عالمية تواجه إسرائيل منذ تأسيسها.

وتتنقل السلسلة بين شخصيات قيادية ونشطاء وخبراء لتروي كيف تحولت المقاطعة من فكرة إلى سلاح أخلاقي واقتصادي عالمي في مواجهة نظام استعماري استيطاني، كما تستعرض تكتيكاتها ومعاركها داخل الجامعات والكنائس والشركات الكبرى.

ويقول جمعة إن الحلقات توقفت عند محطات تاريخية شكلت وعي المقاطعة الحديثة، بدءا من أيرلندا حين قاطع الفلاحون الإقطاعي البريطاني شارلز بويكر احتجاجا على سياساته الظالمة، مرورا ببريطانيا التي قاطعت السكر المنتج في مزارع العبيد، وصولا إلى تجربة الفلسطينيين في مقاومة الانتداب البريطاني، وتجربة جنوب أفريقيا في مواجهة نظام "الفصل العنصري".

ويضيف مدير الإنتاج في الجزيرة 360 أن كثيرين يتساءلون ما علاقة جنوب أفريقيا بفلسطين؟ يجيب بأن الجنوب أفريقيين رأوا في القضية الفلسطينية مرآة لتجربتهم مع الفصل العنصري.

وتضم سلسلة الأفلام مقابلات مع مناضلين ضد "الفصل العنصري"، وأبرزهم وزيرة خارجية جنوب أفريقيا السابقة ناليدي باندور الداعمة لفلسطين، والمناضل اليهودي الجنوب أفريقي روني كاسريك الذي أدرك بعد تجربة "الفصل العنصري" أن الظلم لا يُبرر فاتجه لنصرة الفلسطينيين.

التحديات

وأكد جمعة في الجزيرة 360 أن العمل واجه تحديات كبيرة خلال التصوير، قائلا كنا نصور بينما تُغلق مكاتب الجزيرة وتتعرض المدن للقصف، وفي مناطق كالضفة الغربية كان الناس يخشون الظهور أمام الكاميرا لمناقشة موضوع بهذه الحساسية، لكننا نجحنا في التواصل مع ضيوف مؤمنين بعدالة الفكرة.

وأشار مدير الإنتاج إلى أن السلسلة بدأت تحقق صدى واسعا حول العالم، إذ تلقت الجزيرة طلبات من أكاديميين وطلاب جامعيين لترجمتها إلى لغات عدة لأهميتها وتوقيتها، مضيفا أن العالم اليوم أمام اختبار أخلاقي: إما أن يصمت أمام الإبادة أو يتحرك نحو الفعل الإنساني الملموس.

واختتم حديثه بأن ردود الفعل على الفيلم الأول كانت ملهمة، فقد بدأت مدن بأكملها في أوروبا -مثل برشلونة– تتبنى قرارات مقاطعة لإسرائيل. ونأمل أن تكون هذه السلسلة إلهاما لحراك عالمي يستخدم المقاطعة سلاحا سلميا في وجه الظلم والتمييز، تماما كما فعلت الشعوب التي سبقتنا.

وشملت الدول التي جرى فيها تصوير سلسلة أفلام المقاطعة: فلسطين (الضفة والقدس)، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وفرنسا، وقطر، والولايات المتحدة، وأيرلندا، وأسكتلندا، وإنجلترا، وتونس، والبرازيل.

أما الجنسيات المشاركة فهي من مختلف أنحاء العالم.

وعبر أجزائها الستة، تبرز سلسلة أفلام المقاطعة دور الشباب حول العالم في تحويل المقاطعة إلى قوة تغيير لا يمكن تجاهلها، لتؤكد أن الحكاية ليست مجرد احتجاج، بل إستراتيجية طويلة الأمد وصراع إرادات، ومعركة رواية تكتب مستقبل فلسطين، وتجعل من المقاطعة قوة ممتدة من أجل الحرية والعدالة.