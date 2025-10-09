"سلام لغزة".. الفنانون العرب يودّعون الحرب برسائل أمل وتضامن

حظي إعلان وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى بتفاعل واسع بين الفنانين العرب، الذين عبّروا عن مشاعر الفرح والأمل بانتهاء واحدة من أكثر المآسي الإنسانية قسوة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد الفنانون العرب تطلعهم إلى مرحلة من السلام وعودة الحياة بعد نحو عامين من التصعيد والدمار الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي.

وتسابق عدد من الفنانين العرب إلى مشاركة متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات عبّروا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعوا فيها إلى إنهاء معاناته ووقف نزيف الدم.

ومن بين أبرز المشاركات، وثّقت الفنانة السورية كندة علوش عبر خاصية القصص المصوّرة، على حسابها في إنستغرام، مشاهد احتفالات الفلسطينيين بوقف الحرب، حيث نشرت مقاطع تُظهر فرحة الأطفال والأهالي في جنوب غزة بانتهاء القصف.

وكتبت في أحد منشوراتها: "خلصت الحرب صباح الخميس في غزة.. صباح الفرح الحزين"، مؤكدة امتزاج مشاعر الأمل بالحزن على ما خلّفته الحرب من مآسٍ.

ومن بين ما نشرته، فيديوهات لاحتفالات جنوب قطاع غزة، وأخرى تظهر فرحة أطفال غزة بوقف إطلاق النار، من بينها مقطع لطفل يتحدث بحماس عن سعادته بانتهاء القصف والدمار.

كما نشرت كندة علوش مقطعا من تغطية شبكة الجزيرة يوثق اللحظة المؤثرة التي أبلغ فيها الصحفيون الأهالي بقرار وقف الحرب، وسط مشاعر امتزج فيها التصديق بالدهشة والفرح.

وفي أحد منشوراتها كتبت: "انتهت الحرب.. سلام لغزة". كلماتها عكست مزيجًا من الأمل في بداية مرحلة جديدة، والحزن على ما خلّفته الحرب من ألم وفقدان.

أما الفنان الفلسطيني محمد عساف، فاختار التعبير عن تضامنه بطريقته الخاصة، إذ اكتفى بمشاركة مقطع من أغنيته الشهيرة "لغزة سلام" التي كان قد أصدرها العام الماضي دعمًا لأبناء وطنه، في إشارة رمزية تعبّر عن فخره بصلابة غزة واحتفائه بوقف إطلاق النار.

بدوره، عبّر المنتج والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن ارتياحه لوقف الحرب عبر منشور على حسابه في فيسبوك، حيث كتب أنه يشعر بالراحة لتوقف المجزرة "بأي ثمن"، مؤكدًا أن الحياة تظل أثمن من كل شيء.

ورغم سعادته بوقف إطلاق النار، أبدى مشهراوي قلقه مما هو قادم، مشيرًا إلى أن ما خلّفته الحرب من دمار في الأرواح والمنازل والأحلام يفوق قدرة أي اتفاق على تعويضه، قائلاً إن "وقف القصف لا يعني انتهاء الألم، فآثار الإبادة ستبقى طويلاً في الذاكرة والوجدان".

وفي منشور سابق، كتب مشهراوي: "إنها دموع تختزل مشاعر متناقضة، فرحًا بما يحدث الآن، وحزنًا لما كان، وقلقًا مما سيأتي". كلمات تعبّر عن مزيج من الراحة والحسرة والترقب لمستقبل لا يزال غامضًا.

أما الفنانة الأردنية صبا مبارك، فقد تفاعلت مع الحدث عبر خاصية القصص المصوّرة على إنستغرام، حيث كتبت: "يمكننا الآن أن نستريح قليلا… لنبكي على من فقدناهم، على الأصدقاء والعائلة، ولنلمس أحزاننا"، في رسالة مؤثرة تعبّر عن الحزن العميق والاحتياج الإنساني لالتقاط الأنفاس بعد عامين من الألم المستمر.

أما الفنانة التونسية دُرّة زروق، فاكتفت في البداية بنشر عبارة "انتهت الحرب" عبر خاصية القصص المصوّرة على إنستغرام، ثم أتبعتها برسالة مطوّلة كتبت فيها:

"سلامٌ عليكم يا أبناء الأرض.. سلامٌ لكم بما صبرتم ودفعتم سنتين من الإبادة، من الدم والنار.. سلامٌ لغزة، سلامٌ سلام".

كما شاركت مقطع فيديو مؤثرًا لأطفال غزة وهم يحتفلون بوقف الحرب، يعبّرون بفرحٍ عفوي عن عودة الهدوء بعد شهور طويلة من الخوف والدمار.

في المقابل، نشر الفنان المصري أحمد فهمي، عضو فرقة واما، صورة لعلم فلسطين عبر حسابه في إنستغرام، مرفقة بالآية الكريمة:

"سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ" (سورة الرعد/ الآية 24). في تعبير رمزي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتقديره لصبره وثباته.

أما الممثل المصري أحمد مالك، فقد اختار نبرة أكثر حذرًا في تفاعله مع الخبر، إذ دعا عبر خاصية القصص المصوّرة على إنستغرام إلى عدم الاحتفال مبكرا.

وأوضح أن الطريق لا يزال طويلا وأن هناك الكثير من الجهود والضغط العربي المطلوب لضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن ما حدث ليس نهاية الحرب، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب المتابعة والرقابة لتنفيذ الاتفاق فعليا.

وفي السياق ذاته، شارك الممثل البريطاني ذو الأصول المصرية خالد عبد الله مجموعة من المنشورات عبر إنستغرام، تناولت الدور البريطاني في دعم إسرائيل عسكريا من خلال تزويدها بقطع غيار للأسلحة.

وفي منشور آخر، أشار عبد الله إلى أن عدد الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل في غزة يفوق ضحايا الولايات المتحدة في سلسلة من حروبها الكبرى، بما في ذلك الحرب الأهلية والحربان العالميتان الأولى والثانية، وحربا فيتنام ويوغوسلافيا.

كما نشر مقطع فيديو يظهر حفيد نيلسون مانديلا أثناء مشاركته في فعالية تضامنية مع فلسطين، في إشارة رمزية إلى امتداد روح المقاومة والعدالة من جنوب أفريقيا إلى غزة.

وكان فجر اليوم الخميس تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب المفاوضات غير المباشرة التي بدأت يوم الاثنين الماضي في شرم الشيخ بين وفود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل برعاية عدد من الوسطاء.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق وقفا لإطلاق النار لم يعلن بعد عن موعد دخوله حيز التنفيذ، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، في انتظار التوقيع الرسمي على الاتفاق لوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين المتواصلة منذ عامين.