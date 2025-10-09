حقيقة براءة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

في خضم الجدل الواسع الذي أعاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى واجهة النقاش، انتشر على المنصات مقطع فيديو يظهر نجله محمد وهو يعلن "تبرئة والده بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني".

المشهد أثار سيلا من التهاني والتفاعل، وبدت القصة وكأنها تطوّر درامي مفاجئ في قضية شغلت الرأي العام لسنوات.

لكن مراجعة "الجزيرة تحقق" للفيديو كشفت أنه رغم صحته، فإنه أُعيد توظيفه خارج سياقه الزمني، في محاولة لترويج رواية مضللة عن مصير شاكر ومحاكمته الجارية.

وبعد أكثر من 13 عاما من الغياب الممزوج بالجدل، عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الواجهة، لكن هذه المرة خارج الأضواء الغنائية التي عرفه بها الجمهور.

فقد فاجأ المغني، الذي ظل لسنوات متواريا داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان، الرأي العام بخطوة غير متوقعة تمثلت في تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، لتتحول قصته من صفحات الفن إلى ملفات القضاء والأمن، وتفتح بابا واسعا للتكهنات حول ما ينتظره بعد سنوات من الغياب والعزلة.

التفنيد

أظهرت مراجعة فريق "الجزيرة تحقق"، من خلال البحث العكسي والتدقيق في النسخ المتداولة، أن الفيديو المنتشر حقيقي بالفعل، لكنه مجتزأ وأعيد استخدامه في سياق مضلل.

فالمقطع الذي غزا المنصات لا يتجاوز 15 ثانية، ويظهر فيه محمد شاكر مبتسما وهو يعلن براءة والده من قتال الجيش اللبناني، مما منح الانطباع بأن التطور حديث ومتصل بتسليم والده نفسه مؤخرا.

إعلان

لكن النسخة الأصلية التي نشرها محمد على حسابه في "تيك توك" بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2025 تمتد لنحو دقيقة كاملة، وفيها يوضح بجلاء أن خبر التبرئة يعود إلى عام 2018، ويتعلق بحكم قضائي سابق في قضية محددة تتصل باتهامات الصراع المسلح ضد الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام حينها لم تسلط الضوء على القرار كما ينبغي.

وجرى التسليم، مساء السبت الماضي، عند حاجز "الحسبة" على مدخل مخيم عين الحلوة، بإشراف قوة من استخبارات الجيش تمهيدا لمحاكمته وإغلاق ملفه القضائي المفتوح منذ أكثر من عقد.

وفي أول تعليق رسمي، أعلنت قيادة الجيش (مديرية التوجيه) أن "المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف بفضل شاكر، سلّم نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة على خلفية أحداث عبرا عام 2013″مؤكدة أن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص.

وعام 2020، أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، قبل أن تُسقط عنه بعض التهم عام 2018 وتبرّئه من المشاركة المباشرة في القتال أو قتل عسكريين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدر شاكر بيانا قال فيه إنه تعرّض للظلم "لأكثر من 13 عاما" مؤكدا أن لجوءه للمخيم كان "هربا من تهديدات بالقتل وليس خوفا من القضاء" وأن التهم التي وُجهت إليه كانت "تصفية حسابات سياسية".