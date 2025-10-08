تركيا.. استدعاء فنانين ومشاهير على خلفية تحقيقات مرتبطة بالمخدرات

استدعت السلطات التركية العديد من المشاهير البارزين اليوم الأربعاء، للاستجواب والخضوع لاختبارات دم في إطار تحقيقات مرتبطة بالمخدرات.

وقال مكتب الادعاء إن التحقيق الذي يرأسه المدعي العام في إسطنبول، جرى فتحه ضد أفراد يشتبه في "تعاطيهم مواد مخدرة أو منشطة".

ويشمل ذلك 12 مغنيا وممثلا في مسلسلات تلفزيونية شهيرة ومشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى آخرين من المتوقع الإفراج عنهم بعد إجراء اختبارات الدم.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن التحقيقات تشمل المغنيات إيرم ديريجي، وهاديسه، وزينت صالي، إلى جانب المؤثرتين دويغو أوزاصلان، وديرين تالو، والمحامية فايزا ألتون.

كما تشمل عددا من النجوم أمثال الممثلين كوبلاي آكا، وقان يلديريم، وبيرّاك توزونأتاتش، وديميت أفشار، وزينب مريتش أرال كسكين، وأوزغه أوزبيرينتشي، وميرت يازجي أوغلو، وبيرجه أتالاي، ومتين أقدولغير، وسيرين موراي أورجان.