تركيا.. استدعاء فنانين ومشاهير على خلفية تحقيقات مرتبطة بالمخدرات

الصحافة التركية تحدثت عن استدعاء السلطات لعدد من الفنانين والمشاهير للتحقيق في قضية مرتبطة بالمخدرات (وكالات)
Published On 8/10/2025
آخر تحديث: 16:57 (توقيت مكة)

استدعت السلطات التركية العديد من المشاهير البارزين اليوم الأربعاء، للاستجواب والخضوع لاختبارات دم في إطار تحقيقات مرتبطة بالمخدرات.

وقال مكتب الادعاء إن التحقيق الذي يرأسه المدعي العام في إسطنبول، جرى فتحه ضد أفراد يشتبه في "تعاطيهم مواد مخدرة أو منشطة".

ISTANBUL, TURKEY - MARCH 18: Hadise Açikgöz attends Day 4 of Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Autumn/Winter 2016 at Zorlu Center on March 18, 2016 in Istanbul, Turkey. (Photo by Levent Kulu/Getty Images for IMG)
اسم المغنية التركية الشهيرة هاديسه آتشيكغوز ورد ضمن الأسماء التي تداولتها الصحف المحلية (غيتي)

ويشمل ذلك 12 مغنيا وممثلا في مسلسلات تلفزيونية شهيرة ومشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى آخرين من المتوقع الإفراج عنهم بعد إجراء اختبارات الدم.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن التحقيقات تشمل المغنيات إيرم ديريجي، وهاديسه، وزينت صالي، إلى جانب المؤثرتين دويغو أوزاصلان، وديرين تالو، والمحامية فايزا ألتون.

Deren Talu Actress imdb
صحف محلية أوردت اسم الممثلة التركيةديرين تالو ضمن قائمة من تم استدعاؤهم (آي إم دي بي)

كما تشمل عددا من النجوم أمثال الممثلين كوبلاي آكا، وقان يلديريم، وبيرّاك توزونأتاتش، وديميت أفشار، وزينب مريتش أرال كسكين، وأوزغه أوزبيرينتشي، وميرت يازجي أوغلو، وبيرجه أتالاي، ومتين أقدولغير، وسيرين موراي أورجان.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

