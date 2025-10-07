فن|مسلسلات|الولايات المتحدة الأميركية

كاليفورنيا تعيد الهدوء إلى التلفزيون وتحظر الإعلانات "الصاخبة"

Close up of a person holding a control remote with a television screen on the background. A woman holding a remote control switches programs on the TV in the background.
ينص القانون الجديد على أن يكون مستوى صوت الإعلانات التجارية مساويا لصوت المحتوى الذي يُقدّم في البرامج (غيتي)
Published On 7/10/2025
آخر تحديث: 17:58 (توقيت مكة)

حظرت ولاية كاليفورنيا الأميركية الإعلانات التلفزيونية الصاخبة، أمس الاثنين، بموجب قانون جديد يُلزم بتشغيل الإعلانات بمستوى صوتي منخفض.

ولطالما اشتكى المشاهدون في الولايات المتحدة من أن الإعلانات التلفزيونية تُصدر ضجيجا أعلى بكثير من البرنامج الذي يشاهدونه.

ويؤدي هذا الوضع في كثير من الأحيان إلى مواقف محرجة، فعلى سبيل المثال قد يُفاجأ مشاهدو فيلم وثائقي ذي نبرة هادئة عن الحياة البرية بارتفاع كبير في الصوت عند عرض إعلانات صاخبة.

وينص القانون الجديد على أن يكون مستوى صوت الإعلانات التجارية مساويا لصوت المحتوى الذي يُقدّم في البرامج.

ومن جانبه قال الحاكم غافن نيوسوم بعد توقيع القانون "لقد سمعنا صوت سكان كاليفورنيا بوضوح تام، والواضح أنهم لا يريدون إعلانات تجارية بمستوى صوت أعلى من صوت البرنامج الذي يتابعونه".

وإلى جانب محطات التلفزيون التقليدية وقنوات الكابل، يشمل القانون أيضا منصات البث التدفقي.

المصدر: الفرنسية

