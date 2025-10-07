الأزمات القضائية تلاحق محمد رمضان مجددا

يواجه الفنان محمد رمضان أزمة قضائية جديدة بعد طرحه أغنيته الأخيرة "رقم واحد يا أنصاص" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية قبل بثها. ومن المقرر أن تُعقد أولى جلسات النظر في القضية يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عقب استماع النيابة إلى أقوال الأطراف المعنية بالبلاغ.

وبحسب الصحف المحلية، فقد تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي ضد رمضان، اتهمه فيه بإذاعة الأغنية دون تصريح رسمي، مشيرًا إلى أن كلماتها تحرض على العنف وتتعارض مع القيم والتقاليد المصرية والعربية، مطالبًا بمحاسبته قانونيًا على ما اعتبره مخالفة واضحة للوائح المصنفات الفنية.

وأظهرت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى شهر أغسطس/آب الماضي، حين تلقت الجهات المختصة خطابًا من إدارة الأغاني بالرقابة على المصنفات الفنية يفيد برصد نشر الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" دون الحصول على أي تراخيص رسمية للعرض أو التصوير أو نسخ الكلمات.

وفي المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لمحمد رمضان بيانا رسميا نفى فيه الاتهامات، مؤكدًا أن الفنان يحترم القانون ويلتزم بإجراءاته، مشيرًا إلى أنه حصل بالفعل على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وشدد على حرصه على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للنشاط الفني.

أزمات سابقة

الأزمة الحالية ليست الأولى في مسيرة الفنان المصري، إذ سبق أن واجه جدلا مشابها عقب طرح أغنيته "برج الثور"، بعدما تقدم النائب كريم طلعت السادات -أحد أفراد عائلة الرئيس المصري الراحل أنور السادات- بطلب إحاطة إلى مجلس النواب المصري، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد رمضان.

وأشار النائب في طلبه إلى أن ظهور الفنان وهو يقلد الرئيس الراحل يعد إساءة إلى رمز وطني كبير يجب أن يعامل بما يليق بمكانته التاريخية، مؤكدا أن أي تجاوز في حقه ينبغي أن يقابل بعقوبات رادعة.

وفي السياق ذاته، قدم أحد المحامين بلاغا إلى النائب العام اتهم فيه محمد رمضان باستخدام شخصية السادات بأسلوب ساخر لتحقيق مكاسب شخصية، دون مراعاة لقيم الاحترام تجاه رموز الأمة.

من جانبه، ردّ محمد رمضان في تصريحات إعلامية، مؤكدا أنه يكنّ كل الاحترام والتقدير للرئيس الراحل أنور السادات، موضحًا أن علاقة صداقة كانت تجمعه بأسرة السادات، وبخاصة زوجته الراحلة جيهان السادات.

وأشار رمضان إلى أن الرئيس الراحل يُعدّ واحدًا من أكثر الشخصيات إلهامًا في حياته، واصفًا إياه بـ"بطل الحرب والسلام"، لافتًا إلى أنه تواصل مع نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل، التي عبّرت عن إعجابها بالفيديو المتداول، نافيًا بشكل قاطع أن تكون لديه أي نية للإساءة.

وفي سياق آخر، أثارت أغنية "أنا أنت" للفنان محمد رمضان جدلا جديدًا، بعد أن تقدّم المحامي أحمد هلهل ببلاغ رسمي يطالب فيه بحذف الأغنية، معتبرًا أنها تتضمن إساءة صريحة لعائلته التي تتمتع بسمعة طيبة في مختلف محافظات مصر.

وأوضح هلهل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد، أن أسرته تضررت نفسيًا واجتماعيًا بسبب انتشار الأغنية على نطاق واسع، مؤكدًا أنه فوجئ بأشخاص يخبرونه بأن رمضان استخدم اسم العائلة بشكل مسيء، وأن كلمات الأغنية تجاوزت الحدود المقبولة وأثرت سلبًا على صورتهم العامة.

وفي وقت لاحق، قدم محمد رمضان اعتذارا رسميا للعائلة، موضحا أن كاتب الأغنية مصطفى حدوتة هو من استخدم الاسم ضمن كلماتها دون قصد الإساءة.

وأكد رمضان أنه يكن كل الاحترام والتقدير لعائلة هلهل، متمنيا أن يقابل اعتذاره بسعة صدر وتفهم.

أما أغنية "خمسة كل خميس" التي صدرت ضمن فيلم "ع الزيرو"، فقد تسببت هي الأخرى في خلاف جديد، هذه المرة مع الفنان أحمد خالد المعروف باسم "كزبرة"، الذي تقدم ببلاغ إلى إدارة منصة يوتيوب مطالبا بحذف الأغنية بدعوى التعدي على حقوقه الفنية.

ونشر كزبرة بيانا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن المنصة أغلقت أغنية "خمسة كل خميس" الخاصة برمضان بعد إثبات أحقيته بها، موضحا أن الكلمات والألحان والأداء الغنائي تعود له بالكامل، وأن أغنية رمضان جاءت بعد شهر واحد فقط من طرحه لأغنيته الأصلية، مضيفا أن إيقاف الأغنية يعد أبسط حقوقه القانونية والفنية.

وفي سياق آخر ينتظر محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة التي صورها مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن التقى بها الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأميركية.

في حين ينتظر عرض فيلمه الجديد "أسد" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج محمد دياب، ومن تأليف محمد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته إلى جانب رمضان كل من ماجد الكدواني، علي قاسم ورزان جمال.