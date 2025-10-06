فيلم تايلور سويفت يعتلي صدارة شباك التذاكر متفوقا على "معركة تلو الأخرى"

تصدّر فيلم المغنية الأميركية تايلور سويفت الجديد "حفل الإطلاق الرسمي لفتاة الاستعراض" (The Official Release Party of a Showgirl) شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا 33 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويواكب الفيلم نجاح ألبوم سويفت الـ12 الذي طُرح الجمعة، إذ استُقبل بعروض في أكثر من 50 دولة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتناول الفيلم كواليس تأليف أغنيات الألبوم الـ12، ويتخلله شرح وتعليقات من سويفت نفسها، إضافة إلى النسخة المصوّرة من الأغنية الأولى في الألبوم "ذي فيت أوف أوفيليا" (The Fate of Ophelia)، التي سمحت دور السينما للمشاهدين بالغناء والرقص خلالها.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرش" إن "ما من فنان موسيقي آخر في العالم يستطيع تحقيق إنجاز مماثل"، مشيرا إلى أن "الفيلم كان يمكن أن يضاعف أرباحه لو استمر عرضه في الصالات، لكنه صُمم كحدث محدود المدة".

وحلّ في المركز الثاني فيلم الأكشن والدراما الكوميدية "معركة تلو الأخرى" (One Battle After Another) من بطولة ليوناردو دي كابريو، الذي حقق 11.1 مليون دولار. ويؤدي دي كابريو في الفيلم للمخرج بول توماس أندرسون دورا ثوريا سابقا يسعى لإنقاذ ابنته المراهقة، وسط مؤشرات على منافسته بقوة على جوائز الأوسكار المقبلة.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم الأكشن الدرامي "آلة التحطيم" (Smashing Machine) من بطولة دواين جونسون (ذي روك) وإميلي بلانت، بإيرادات بلغت 6 ملايين دولار. ويتناول العمل قصة مقاتل فنون قتالية يحاول التغلب على إدمانه، واعتبر غروس أن "نجومية جونسون وبلانت لم تكن كافية هذه المرة لإنقاذ الفيلم من ضعف الإقبال".

وجاء في المركز الرابع فيلم الأطفال "غابيز دولهاوس: ذي موفي" (Gabby’s Dollhouse: The Movie) المقتبس من المسلسل الشهير على "نتفليكس"، إذ جمع 5.2 ملايين دولار.

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم الرعب "الشعوذة: الطقوس الأخيرة" (The Conjuring: Last Rites) من إنتاج "وارنر براذرز"، محققا 4 ملايين دولار، لترتفع إيراداته الإجمالية إلى 167.8 مليون دولار في أميركا الشمالية.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية: