بمشاركة 550 نجما.. جاين فوندا تعيد إحياء حركة للدفاع عن حرية التعبير في أميركا

أعادت الممثلة الأميركية جاين فوندا مع المئات من مشاهير هوليود إحياء حركة احتجاجية كانت قائمة خلال حقبة الحرب الباردة في الولايات المتحدة للمطالبة بحرية التعبير، معتبرين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "تشن حملة منسقة لإسكات المنتقدين".

ومن أبرز موقعي الدعوة لإعادة "لجنة التعديل الأول"، التي أسستها فوندا والبالغ عددهم نحو 550، الممثلون ناتالي بورتمان، وآن هاثاواي، وشون بن، إلى جانب المخرج سبايك لي.

ويكفل التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة حرية التعبير ويحميها.

وذكّر بيان صدر الأربعاء بأن "هذه اللجنة أُنشئت في الأصل خلال ‘مرحلة مكارثي’، وهي فترة مظلمة قمعت فيها الحكومة الفدرالية المواطنين الأميركيين واضطهدتهم على أساس معتقداتهم السياسية".

وأضاف البيان "لقد عادت هذه القوى. وحان دورنا لنتحد للدفاع عن حقوقنا الدستورية".

وكان والد الممثلة والناشطة الممثل هنري فوندا عضوا رائدا في "لجنة التعديل الأول" الأولى عام 1947.

وفي أواخر أربعينيات القرن المنصرم، ومع بداية الحرب الباردة، اتُخذت إجراءات صارمة في الولايات المتحدة تستهدف أي شخص متورط في "نشاطات معادية"، خصوصا في هوليود.

وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في الحملة التي شنها السيناتور الجمهوري جوزيف مكارثي من ولاية ويسكونسن ضد الشيوعيين ومن يُعتَقَد أنهم يتعاطفون معهم.

ونددت اللجنة الأساسية، التي ضمت أيضا جودي غارلاند وهمفري بوغارت وفرانك سيناترا، بقمع الحكومة ومضايقاتها.

وأشار الموقع الإلكتروني المخصص للحركة إلى أن إعادة تشكيل اللجنة "ليست تحذيرا، بل هي بداية نضال متواصل".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تعليق قناة "إيه بي سي" التابعة لشركة "ديزني" لفترة وجيزة عمل المذيع الكوميدي جيمي كيميل تحت ضغط من إدارة ترامب، إلا أن كيميل، الذي عُلّق برنامجه بعد مواقفه بشأن اغتيال المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك، عاد إلى الشاشة الأسبوع الفائت.

إعلان

وقال كيميل وسط تصفيق حار إن "تهديد الحكومة بإسكات فنان كوميدي لا يروق للرئيس، هو أمر مخالف للقيم الأميركية".

وتعهدت اللجنة المُعاد تشكيلها "الوقوف صفا واحدا، متحدين بشراسة، دفاعا عن حرية التعبير"، محذّرة الشركات الهوليودية من الرضوخ لضغوط الحكومة في المستقبل.