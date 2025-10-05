الجيش اللبناني يعلن بدء التحقيق مع فضل شاكر بعد ساعات من تسليم نفسه

أعلن الجيش اللبناني رسميا قيام المغني فضل شاكر بتسليم نفسه إلى السلطات عبر بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بفضل شاكر سلم نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا.

البيان أوضح أن التحقيق جارٍ مع الفنان اللبناني حاليا بإشراف القضاء المختص، ذلك على خلفية "أحداث عبرا" عام 2013.

وفي أول رد فعل من نجله، الفنان محمد شاكر، نشر صورة تجمعه بوالده عبر خاصية القصص على "إنستغرام"، وكتب "إن مع العسر يسرا.. ومهما ضاق الطريق، فإن فرج الله أقرب مما تظن".

وكانت صحف محلية أوضحت أن شاكر سلم نفسه لقوة من استخبارات الجيش عند حاجز الحسبة على مدخل المخيم الذي يتوارى فيه منذ أكثر من عقد، على خلفية اتهامه بالمشاركة في أحداث عبرا عام 2013، بعد عام من إعلانه اعتزال الغناء عام 2012.

وفي عام 2020، أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، قبل أن يتم تبرئته عام 2018 من بعض التهم المرتبطة بقتل عسكريين وتشكيل عصابة مسلحة.

وجاء تسليم شاكر نفسه في ظل تزايد التوترات الأمنية داخل مخيم عين الحلوة، ما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار تسوية أوضاعه عبر المسار القانوني وتسليم نفسه للسلطات.

وفي يوليو/تموز الماضي كانت وكيلته القانونية أماتا مبارك أوضحت في تصريحات صحفية عن نيته تسليم نفسه إلى السلطات القضائية، مشيرة إلى أن الفريق القانوني يعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة تمهيدا للبدء في الخطوات الرسمية لتسوية ملفه القضائي العالق منذ سنوات.

وجاءت تصريحات وكيلته القانونية بعد نحو 10 أيام من بيان أصدره مكتبه الإعلامي تحدث فيه عن الظروف والاتهامات التي لاحقته خلال السنوات الماضية.

إعلان

وأوضح البيان أن شاكر لم يكن مطلوبا للقضاء عند لجوئه إلى المخيم، بل انتقل إليه هربا من تهديدات جدية بالقتل، لكنه فوجئ لاحقا بصدور مذكرات توقيف وأحكام اعتبرها تفتقر إلى الأسس القانونية.

وقال شاكر في بيانه، "أنا بريء، وقد صدر حكم غيابي يثبت براءتي من تهمة المشاركة في القتال ضد الجيش، وهو متاح للجميع عبر وسائل الإعلام."

و دعا إلى أن يعاد النظر في قضيته من منظور قانوني بحت، بعيدا عن أي حسابات سياسية، مؤكدا أن تسوية عادلة تستند إلى القانون وحده كفيلة بإنهاء التعقيدات المحيطة بملفه.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي تم الإعلان عن محاولة إحراق المنزل الذي يعيش فيه الفنان اللبناني في مخيم عين الحلوة، حيث كشفت مصادر محلية أن بعض المسلحين كانوا ضمن مجموعة حاولت إضرام النيران بالمنزل، إلا أن تدخل الجيران بسرعة حال دون تفاقم الموقف أو خروجه عن السيطرة.