شاروخان يتصدر قائمة المليارديرات في بوليود.. كم تبلغ ثروته؟

انضم نجم بوليود شاروخان رسميا إلى قائمة المليارديرات، بعد أن بلغت ثروته نحو 1.4 مليار دولار أميركي (ما يعادل 1.03 مليار جنيه إسترليني) حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لتصنيف "هورون الهند للأثرياء 2025".

وخلال 33 عاما من العمل المتواصل في صناعة السينما، شهدت ثروة الممثل الهندي المعروف بلقب "ملك بوليود" نموا تدريجيا، إذ قفزت من نحو 870 مليون دولار العام الماضي لتتجاوز المليار دولار هذا العام، ليصنف ضمن أغنى نجوم التمثيل في العالم.

وذكرت صحيفة "ذي إنديان إكسبريس" أن مسيرة شاروخان الفنية الطويلة أسهمت في ترسيخ مكانته، غير أن الجزء الأكبر من ثروته يعود إلى شركته للإنتاج السينمائي "ريد تشيليز إنترتينمنت"، التي أنتجت عددا من أنجح أفلام شباك التذاكر والأعمال الرقمية، إلى جانب أنشطتها في مجالات المحتوى المرئي والمؤثرات البصرية وتأجير مواقع التصوير.

تتنوع مصادر ثروة شاروخان بين السينما والرياضة والعقارات والإعلانات. فهو يمتلك الحصة الأكبر في فريق "كولكاتا نايت رايدرز" التابع للدوري الهندي الممتاز للكريكيت، كما يشارك في حملات دعائية كبرى، ويملك مجموعة واسعة من العقارات الفاخرة داخل الهند وخارجها.

ومن أبرز ممتلكاته قصره التراثي الشهير في مومباي، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 24 مليون دولار، إلى جانب عقارات فخمة في نيودلهي ومومباي ولندن وبيفرلي هيلز بالولايات المتحدة. أما مرآب سياراته فيضم نخبة من الطرز العالمية الفاخرة، بينها رولز رويس فانتوم بقيمة 1.1 مليون دولار، وبوغاتي فيرون بقيمة 1.4 مليون دولار، فضلا عن أسطول متنوع من السيارات الفارهة.

وحسب قائمة "هورون" للأثرياء، يتصدر شاروخان قائمة أغنى النجوم في الهند بفارق مريح عن منافسيه في الوسط الفني. فجاءت الممثلة جوهي تشاولا في المركز الثاني بثروة تقدَّر مع عائلتها بنحو 935 مليون دولار، بينما احتل المركز الثالث الممثل هريثيك روشان بثروة تصل إلى 259 مليون دولار بفضل علامته التجارية المتخصصة في اللياقة البدنية ونمط الحياة.

أما المرتبة الرابعة فكانت للمخرج كاران جوهر، بثروة تقارب 225 مليون دولار تعتمد بشكل رئيسي على نجاحات شركته السينمائية.

وحلّ الممثل الأسطوري أميتاب باتشان في المركز الخامس ضمن قائمة "هورون" بثروة تُقدّر بنحو 195 مليون دولار، تعود إلى مسيرته الفنية الطويلة، وإعلاناته التجارية، إضافة إلى استثماراته العقارية.

وفي سياق آخر، كان النجم شاروخان قد اضطر في يوليو/تموز الماضي إلى تأجيل تصوير فيلمه الجديد "كينغ" (King)، بسبب سفره إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية دورية. ونفى مصدر مقرب منه ما تداولته بعض المواقع الفنية عن تعرضه لإصابة خطيرة، موضحا أن الأمر يتعلق بإجهاد متراكم، وأن الأطباء نصحوه بالراحة لمدة شهر كامل، الأمر الذي تسبب في تأجيل التصوير.

وكانت مواقع عدة قد حجزت لاستضافة مشاهد الفيلم، من بينها "فيلم سيتي" و"غولدن توباكو" و"واي آر إف أستوديوز"، لكن جميع الحجوزات أُلغيت إلى حين إشعار آخر.

أما آخر ظهور سينمائي لشاروخان فكان قبل عامين، وتحديدا في 2023، من خلال فيلمه الناجح "باثان" (Pathaan).