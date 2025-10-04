أنباء عن تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني في مخيم عين الحلوة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوة من استخبارات الجيش اللبناني تسلّمت -مساء اليوم السبت- الفنان فضل شاكر من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بعد أن قرر تسليم نفسه للسلطات، لتطوى بذلك صفحة لجوء استمرت أكثر من 12 عاما.

ووفق المصادر، جرت عملية التسليم عند حاجز الحسبة على مدخل المخيم في صيدا قرابة التاسعة مساء، بإشراف قوة من استخبارات الجيش، في حين لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجيش أو من الفنان نفسه يوضح وضعه القانوني الحالي.

وكان شاكر (56 عاما) قد أعلن اعتزاله الغناء عام 2012، قبل أن توجه إليه اتهامات بالمشاركة في أحداث عبرا عام 2013. وفي عام 2020، أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، ثم برأته في 2018 من بعض التهم المرتبطة بقتل عسكريين وتشكيل عصابة مسلحة.

طوال سنوات لجوئه في المخيم، ظل شاكر محاطا بالجدل بين مسيرته الفنية وملاحقاته القضائية، مؤكدا في بيانات متكررة براءته من التهم، ومطالبا بتسوية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية. وعلى الرغم من ذلك، فلم يتوقف عن نشاطه الفني، إذ طرح مؤخرا أغنية "أحلى رسمة" التي لاقت صدى واسعا بين جمهوره.

ويأتي تسليم شاكر نفسه بعد تصاعد تهديدات أمنية داخل المخيم وضغوط اجتماعية طالبت بوقف نشاطه الفني، مما دفعه إلى اختيار المسار القانوني عبر القضاء اللبناني.

وتبقى الأنظار متجهة نحو ما ستؤول إليه قضية فضل شاكر، وسط تساؤلات في الأوساط الفنية والقانونية عن مستقبله، وإمكانية عودته إلى الساحة الفنية بعد سنوات من العزلة والملاحقات.